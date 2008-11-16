به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فیلیپینی اینکویرر، هیلاریو داوید سفیر فیلیپین در سازمان ملل طی گزارش خود به وزارت امور خارجه فیلیپین اعلام کرد: تصویب این قطعنامه در چارچوب همایش دو روزه " فرهنگ صلح" سازمان ملل که طی روزهای 22 و 23 آبان در نیویورک برگزار شد، صورت گرفته است.

این قطعنامه با عنوان " ترویج گفتگوی بین‌دینی و بین‌فرهنگی، درک و همکاری برای صلح" از سوی فیلیپین و پاکستان ارائه شد و در پایان جلسه مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

سفیر فیلیپین در سازمان ملل با اشاره به اینکه این پنجمین قطعنامه فیلیپین است که به اتفاق آرا پذیرفته می شود گفت: قطعنامه امسال از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که درباره تعاملات بین دینی خارج از فضای سازمان ملل نوشته شده است.

وی همچنین اعلام کرد: این قطعنامه بستر صدور بیانیه سازمان ملل درباره گفتگوی بین ادیان و همکاری برای صلح و اختصاص دهه 2011 تا 2020 به این امر را فراهم می کند.

این قطعنامه تصدیق کرده است که گفتگوی بین دینی ابعاد مهمی در فرهنگ صلح ایفا می کند و همچنین از آزادی تفکر، اندیشه، دین به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر جوامع متساهل و صلح پایدار تجلیل کرده است.

این قطعنامه همچنین ترویج گفتگو میان رسانه های تمام فرهنگها را متذکر شده و از کشورهای عضو خواسته این ابتکار را با اقدامات عملی در تمام سطوح جامعه برای ترویج گفتگوی بین دینی، فرهنگی، تساهل و درک مورد توجه قرار دهند.

براساس بخشهای این قطعنامه مقدمات سال 2010 به نام سال "دوستی بین فرهنگ" با گفتگوی بین ادیان در محور فعالیت آن با نظارت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل ( یونسکو) آغاز می شود.