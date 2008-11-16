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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۴۷

مقالات نشست "حقوق زن در ایران و روسیه" منتشر شد

مجموعه مقالات نخستین نشست "حقوق زن در ایران و روسیه" از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان در مسکو و با همکاری بخش ایرانشناسی انستیتو شرق‌شناسی وابسته به آکادمی علوم روسیه چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه شامل سخنرانی شهین کربلایی رئیس انجمن دوستی با عنوان "گزارشی از تشکیل انجمن دوستی"، مقاله پوران ولویون اولین قاضی زن در ایران و مشاور وزیر دادگستری با عنوان "جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" و مقاله ناتالیا کارپوویچ معاون کمیته زنان و خانواده دومای کشوری روسیه باعنوان "حقوق زنان در روسیه"  است .

این مجموعه همچنین مقاله دونایووا با عنوان "حضور زنان در عرصه سیاست ایران" و همچنین اساسنامه انجمن دوستی و روابط فرهنگی زنان ایران و روسیه را نیز شامل می شود .

نخستین نشست "حقوق زن در ایران و روسیه" در محل انستیتو شرق شناسی روسیه و با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو ، انجمن دوستی و روابط فرهنگی زنان ایران و روسیه و بخش ایرانشناسی انستیتو شرق شناسی اسفند 1386 برگزار شد.
 
 

کد مطلب 783877

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