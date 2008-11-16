برای جلوگیری از حواشی استعفا کردم/ همچنان در خدمت باشگاه پیام هستم

علی صلاحی پس از استعفا از سمت مدیرعاملی باشگاه پیام به خبرنگار مهر گفت: پس از انتقال 75 درصد سهام باشگاه به تربیت بدنی استان خراسان رضوی و جهت احترام به نظر مدیران جدید و جلوگیری از حواشی بیشتر از سمتم در باشگاه استعفا دادم.

وی با بیان اینکه همچنان 8 درصد سهام باشگاه پیام را در اختیار دارد، ادامه داد: وظیفه ام این بود که در این شرایط استعفا دهم و قبول یا رد آن به نظر مدیران جدید بستگی دارد ولی من همچنان به عنوان سهامدار و هوادار در خدمت باشگاه هستم.

مدیرعامل مستعفی باشگاه پیام اضافه کرد: در حال حاضر 75 درصد سهام واگذار شده، 10 درصد در اختیار یکی از دوستان سردار شاکری است، 5 درصد هم به خداداد عزیزی واگذار شده است. البته من از 10 درصد خود 2 درصد را به کانون هواداران واگذارکردم و شاکری هم قرار بود 8 درصد دیگر این کانون را از سهم خود واگذار کند، اما این اتفاق نیفتاد. البته همین 2 درصد هم پشتوانه خوبی است تا سهام باشگاه به خارج از استان منتقل نشود.

وی تصریح کرد: قرار است کمیته 5 نفره تربیت بدنی فعلا وظیفه نگهداری و پرداخت هزینه های تیم را برعهده بگیرد تا پس از طی مراحل اداری، صددرصد سهام باشگاه به شرکت تخصصی صنایع و معادن وزارت معادن منتقل شود. البته پس از انتقال قرار است از هزینه دریافتی 5/4 میلیارد تومانی، 2 میلیارد در اختیار مالکین و 5/2 میلیارد در اختیار تربیت بدنی استان قرار گیرد تا هزینه های چند وقت اخیر جبران شود.

صلاحی همچنین در پاسخ به این سوال که انتقال سهام باشگاه به شرکت مادر تخصصی صنایع و معادن وزارت معادن، این باشگاه را از حالت خصوصی به دولتی تبدیل می کند، گفت: در حال حاضر این شرکت هزینه اداره باشگاه های فولادمبارکه سپاهان اصفهان، فولادخوزستان، صنعت مس کرمان و ذوب آهن اصفهان را پرداخت می کند و نمی دانم با این انتقال هم باشگاه ما از خصوصی به دولتی تبدیل می شود یا خیر؟