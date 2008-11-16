7/4 میلیارد ریال به دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان تسهیلات پرداخت شد

محمد فغانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مقدار تسهیلات به یکهزار و 691 دانشجو در قالب وام شهریه، اجاره مسکن، ازدواج و وام ضروری پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: به یکهزار و 226 نفر از دانشجویان مبلغ بیش از سه میلیارد ریال وام شهریه کوتاه مدت و به 408 نفر وام شهریه میان مدت پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین به 9 دانشجو نیز وام ضروری، وام ازدواج به 39 نفر و ام اجاره مسکن به 9 نفراز دانشجویان ارایه شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد گرگان از دانشجویان خواست تا با پرداخت به موقع اقساط خود می توانند این صندوق را در اعطای تسهیلات بیشتر یاری کنند.

فعانی یادآورشد: دانشجویانی که تقاضای استفاده از تسهیلات وام دانشجویی را داشته باشند می توانند با مراجعه به دفتر صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه و تکمیل فرم های مربوطه و ارائه مدارک لازم، برای دریافت وام خود اقدام کنند.

دانشگاه آزاد گرگان بیش از 10 هزار دانشجو دارد.



