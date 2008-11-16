ثبت ضعیف ترین نتیجه 20 سال گذشته ایران/ حذف آخرین بازمانده

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که درسال "بودوکان " توکیو جریان دارد پیش از ظهر امروز آخرین نماینده ایران نیز از گردونه مسابقات حذف شد.

رضا عزیزی که حریفانی از نروژ و صربستان را شکست داده بود در دور سوم مقابل نماینده ونزوئلا 3 بر2 شکست خورد. همین ونزوئلایی نیز در بازی بعد به ایتالیا باخت تا عزیزی نیز شانس کسب مدال برنز را از دست داده و از جدول مسابقات حذف شود.

بعد از رقابتهای جهانی 1994 که تیم ایران با ترکیبی جوان راهی مسابقات جهانی مالزی شده بود و پس از ارائه مبارزات زیبا و 5 دور حضور در جدول کومیته تیمی، تنها به نشان برنز دست یافته بود، ضعیف ترین نتیجه تیم ملی کاراته در رقابتهای جهانی توکیو ثبت شد.

نخستین مدال کاراته ایران در مسابقات جهانی سال 1977 به دست آمد که تیم ایران درکومیته تیمی مدال برنز کسب کرد. تیم ایران به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی تا سال 1994 در مسابقات جهانی شرکت نکرد. در این سال که مالزی میزبان بود، دومین مدال برنز ایران توسط مهدی عموزاده در وزن 60 کیلوگرم به دست آمد.

در سال 1996 هم مهدی عموزاده به عنوان یک پدیده برای کاراته ایران نخستین طلای تاریخ کشورمان را به دست آورد. در سال 1998 برزیل علی شاطرزاده در وزن 80 مدال نقره ایران را کسب کرد و علیرضا کتیرایی برنز گرفت. در سال 2000 مونیخ کاراته ایران توسط مهران بهنام فر، سعید آشتیان و مهدی عموزاده سه مدال برنز کسب کرد.

حسین روحانی و مهدی عموزاده در مسابقات 2002 برنز کسب کرده و جاسم ویشگاهی به نقره دست یافت. در سال 2004 حسین روحانی به یک نشان نقره و مهران بهنام فر به یک نشان برنز دست یافتند.

در مسابقات جهانی 2006 فنلاند تیم ملی کاراته توسط جاسم ویشگاهی و حسین روحانی به دو مدال طلا و سعید فرخی و اسماعیل ترکزاد به دو نشان برنز دست پیدا کرد.

در حالی که اهالی فن تیم ملی ایران را به دلیل داشتن ملی پوشان و کادر فنی با تجربه از بهترین تیم های تاریخ کاراته ایران می دانستند این تیم نتوانست انتظارات را برآورده کند.