اتخاذ تدابیر جدید برای مقابله با دلالان وام بانکی

حسین قضاوی در گفتگو با مهر در مورد برخورد قانونی با موسساتی که اقدام به فروش وام کرده، یا افرادی که با دریافت پول نسبت به این کار اقدام می کنند و یا افرادی که با ارائه نامه ای از مقامات به بانکها از وامها استفاده می کنند، گفت: بخش نظارت بانک مرکزی و ادارات بازرسی بانکها این موضوع را پیگیری می کند.

قائم مقام بانک مرکزی از اعمال اقدامات انضباطی خاص برای بخش داخلی بانکها و مشتریانی که از این طریق سعی می کنند، فارغ از اولویتها و ضوابط موجود، به منابع بانکی دسترسی یابند، خبرداد و افزود: بانک مرکزی به نوبه خود این اقدامات را انجام داده است.

وی با تاکید بر اینکه برای این منظور اقدامات زیادی باید با همکاری بخشهای بیرون از بانک مرکزی انجام شود، افزود: اقدامات انتظامی نیز برای این کار لازم است.

قضاوی با اشاره به اینکه این کار هماهنگی بخشهای مختلف بیرون از بانک را نیز می طلبد، تصریح کرد: اگر امروز نیز یک واحد کسبی بخواهد در جامعه شکل بگیرد و فعالیت کند، این واحد باید از جاهای مختلف مجوز دریافت کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این امر چطور می شود که در حوزه فعالیتهای مرتبط با نظام بانکی، این نظارتها کمتر از ناحیه دستگاه هایی که به طور جدی بر واحدهای کسبی اعمال می کنند، صورت گیرد، بنابراین باید همکاری این دستگاه ها نیز جلب شود.