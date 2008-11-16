محمدرضا نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه علوم پزشکی کاشان هم اکنون دارای چهار رشته دستیاری است که با توجه به بازدیدهای به عمل آمده از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی امیدواریم دو رشته دیگر تخصصی نیز به این مجموعه استفاده شود.

وی اضافه کرد: دو رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد نیز به زودی به مجموعه رشته های تحصیلات تکمیلی اضافه می شود.

نیکبخت یادآور شد: با توجه به پیشرفتهای حوزه پژوهش در دانشگاه،‌ تعداد دانشیاران دانشگاه افزایش یافته و به زودی با ارتقای اعضای هیئت علمی، چند استاد تمام به جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه می پیوندند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در خصوص کسری بودجه دانشگاه های علوم پزشکی ابراز امیدواری کرد این مشکل همچون سالهای گذشته حل شود.