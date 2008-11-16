به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آفریده مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با اعلام این خبر گفت: امسال اوج حضور نیروهای تازهنفس در عرصه سینماست که این سرزندگی آینده سینمای ایران را تضمین کرده و بنیان سینمای ملی هم با این تازگی و نشاط، محقق میشود.
نمایی از فیلم سینمایی "حیران"
وی با اشاره به حمایت و مشارکت این مرکز در تهیه و تولید 30 فیلم سینمایی اول و دوم در سال 87 پیشبینی کرد بیش از نیمی از این آثار در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش درآیند. فیلمهایی که امسال مورد حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی قرار گرفتهاند عبارتند از:
"آن سوی رودخانه" عباس احمدی مطلق / منوچهر محمدی، دفاع مقدس، آماده نمایش
"برف" آیدا بگیچ / ایران و بوسنی / آماده نمایش
"صندلی خالی" سامان استرکی / علیرضا شجاعنوری، اجتماعی، آماده نمایش
"حیران" شالیزه عارفپور / رخشان بنیاعتماد، اجتماعی، آماده نمایش
"دوزخ، برزخ، بهشت" بیژن میرباقری / سعید شاهسواری، معناگرا، ساخت موسیقی
"پوسته" سیدمصطفی آل احمد / اجتماعی، صداگذاری
"نظام از راست" محمدرضا ورزی / حبیبالله کاسهساز، کمدی، صداگذاری
"طاووسهای بیپر" جواد مزدآبادی / معناگرا، صداگذاری
"بیخوابی" محمدجعفر باقرینیا / حبیبالله صحرانورد، میراث فرهنگی، فیلمبرداری
"رستم و سهراب" کیانوش دالوند / داریوش دالوند، انیمیشن اسطورهای، فیلمبرداری
"قلب سیمرغ" وحید نصیریان / انیمیشن حماسی، فیلمبرداری
"پستچی سه بار در نمیزند" حسن فتحی / جوادنوروزبیگی، اجتماعی و انقلاب اسلامی، فیلمبرداری
"گزارش شنبه" علیمحمد قاسمی / انقلاب اسلامی، فیلمبرداری
"برخورد خیلی نزدیک" اسماعیل میهندوست / محمد خزاعی، اجتماعی، فیلمبرداری
"سوسوله و بلبله" نادره ترکمانی / جواد نوروزبیگی، کودک و نوجوان، فیلمبرداری
"اخراجیها 2" مسعود دهنمکی / حبیبالله کاسهساز، دفاع مقدس، فیلمبرداری
"سمفونی ایرانی" وحید موسائیان / موسیقی نواحی ایران، فیلمبرداری
"بیرون آوردن مردگان" جواد افشار / ضحی فیلم، وحشت، فیلمبرداری
"آناهیتا" عزیزالله حمیدنژاد / فناوری علمی، پیشتولید
"مرا ببخش مادر" مهدی نادری / اشغال عراق، پیشتولید
"برکه سنجاقکها" محمدرضا عرب / مقصود جباری، اجتماعی، پیشتولید
"این روزهای ابری" ابراهیم مختاری، اجتماعی، پیشتولید
"نزدیکتر از آشنا" محمدرضا سرکانیان، ایران و فرانسه، معناگرا، پیشتولید
"روی پل" محمدعلی صفورا / جلیل شعبانی، تجربی، پیشتولید
"آسمان هشتم" حسن نجفی / غلامرضا موسوی، دینی، امام رضا (ع)، پیشتولید
"انقلاب در هفت اپیزود" کار گروهی/ پژمان لشکریپور، انقلاب اسلامی، پیشتولید
"خونی که گداخت" حامد حسینی / جنگ 33 روزه لبنان، پیشتولید
"کاروان" (فیما امامی / دینی و عاشورایی، پیشتولید
"مصایب چارلی" علیرضا سعادتنیا / کامبوزیا پرتوی، اشغال عراق، پیشتولید
"نویسنده" نادر طریقت / حبیب اسماعیلی، اجتماعی، پیشتولید
طرحهای مصوب "تهران" مسعود کیمیایی، "بازگشت به 1، 3، 5، 7" وحید نیکخواه آزاد و "نامهرسان مبارز" علیرضا طالبزاده هم در مرحله نگارش فیلمنامه قرار دارند و چند پروژه سینمایی دیگر که پروانه ساخت گرفتهاند نیز در معاونت فرهنگی این مرکز در دست بررسی است.
