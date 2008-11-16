به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آفریده مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با اعلام این خبر گفت: امسال اوج حضور نیروهای تازه‌نفس در عرصه سینماست که این سرزند‌گی آینده سینمای ایران را تضمین کرده و بنیان سینمای ملی هم با این تازگی و نشاط، محقق می‌شود.

نمایی از فیلم سینمایی "حیران"

وی با اشاره به حمایت و مشارکت این مرکز در تهیه و تولید 30 فیلم سینمایی اول و دوم در سال 87 پیش‌بینی کرد بیش از نیمی از این آثار در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش درآیند. فیلم‌هایی که امسال مورد حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی قرار گرفته‌اند عبارتند از:

"آن سوی رودخانه" عباس احمدی مطلق / منوچهر محمدی، دفاع مقدس، آماده نمایش

"برف" آیدا بگیچ / ایران و بوسنی / آماده‌ نمایش

"صندلی خالی" سامان استرکی / علیرضا شجاع‌نوری، اجتماعی، آماده نمایش

"حیران" شالیزه عارفپور / رخشان بنی‌اعتماد، اجتماعی، آماده نمایش

"دوزخ،‌ برزخ، بهشت" بیژن میرباقری / سعید شاهسواری، معناگرا، ساخت موسیقی

"پوسته" سیدمصطفی آل احمد / اجتماعی، صداگذاری

"نظام از راست" محمدرضا ورزی / حبیب‌الله کاسه‌ساز، کمدی، صداگذاری

"طاووس‌های بی‌‌پر" جواد مزدآبادی / معناگرا، صداگذاری

"بی‌‌خوابی" محمدجعفر باقری‌نیا / حبیب‌الله صحرانورد، میراث فرهنگی، فیلمبرداری

"رستم و سهراب" کیانوش دالوند / داریوش دالوند، انیمیشن اسطوره‌ای، فیلمبرداری

"قلب سیمرغ" وحید نصیریان / انیمیشن حماسی، فیلمبرداری

"پستچی سه بار در نمی‌زند" حسن فتحی / جوادنوروزبیگی، اجتماعی و انقلاب اسلامی، فیلمبرداری

"گزارش شنبه" علیمحمد قاسمی / انقلاب اسلامی، فیلمبرداری

"برخورد خیلی نزدیک" اسماعیل‌ میهن‌دوست / محمد خزاعی، اجتماعی، فیلمبرداری

"سوسوله و بلبله" نادره ترکمانی / جواد نوروزبیگی، کودک و نوجوان، فیلمبرداری

"اخراجی‌ها 2" مسعود ده‌‌نمکی / حبیب‌الله کاسه‌ساز، دفاع مقدس، فیلمبرداری

"سمفونی ایرانی" وحید موسائیان / موسیقی نواحی ایران، فیلمبرداری

"بیرون آوردن مردگان" جواد افشار / ضحی فیلم، وحشت، فیلمبرداری

"آناهیتا" عزیز‌الله حمید‌نژاد / فناوری علمی، پیش‌تولید

"مرا ببخش مادر" مهدی نادری / اشغال عراق، پیش‌تولید

"برکه سنجاقک‌ها" محمدرضا عرب / مقصود جباری، اجتماعی، پیش‌تولید

"این روزهای ابری" ابراهیم مختاری، اجتماعی، پیش‌تولید

"نزدیکتر از آشنا" محمدرضا سرکانیان، ایران و فرانسه، معناگرا، پیش‌تولید

"روی پل" محمدعلی صفورا / جلیل شعبانی، تجربی، پیش‌تولید

"آسمان هشتم" حسن نجفی / غلامرضا موسوی، دینی، امام رضا (ع)، پیش‌تولید

"انقلاب در هفت اپیزود" کار گروهی/ پژمان لشکری‌پور، انقلاب اسلامی، پیش‌تولید

"خونی که گداخت" حامد حسینی / جنگ 33 روزه لبنان، پیش‌تولید

"کاروان" (فیما امامی / دینی و عاشورایی، پیش‌تولید

"مصایب چارلی" علیرضا سعادت‌نیا / کامبوزیا پرتوی، اشغال عراق، پیش‌تولید

"نویسنده" نادر طریقت / حبیب اسماعیلی، اجتماعی، پیش‌تولید

طرح‌های مصوب "تهران" مسعود کیمیایی، "بازگشت به 1، 3، 5، 7" وحید نیکخواه آزاد و "نامه‌رسان مبارز" علیرضا طالب‌زاده هم در مرحله نگارش فیلمنامه قرار دارند و چند پروژه سینمایی دیگر که پروانه ساخت گرفته‌اند نیز در معاونت فرهنگی این مرکز در دست بررسی است.