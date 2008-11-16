۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۱۹

30 فیلم سینمایی به مناسبت 30 سالگی انقلاب تولید می‌شود

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در 30 سالگی پیروزی انقلاب در تهیه 30 فیلم سینمایی همکاری کرده که بیش از نیمی از این آثار تا جشنواره فیلم فجر آماده نمایش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آفریده مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با اعلام این خبر گفت: امسال اوج حضور نیروهای تازه‌نفس در عرصه سینماست که این سرزند‌گی آینده سینمای ایران را تضمین کرده و بنیان سینمای ملی هم با این تازگی و نشاط، محقق می‌شود.

نمایی از فیلم سینمایی "حیران"

وی با اشاره به حمایت و مشارکت این مرکز در تهیه و تولید 30 فیلم سینمایی اول و دوم در سال 87 پیش‌بینی کرد بیش از نیمی از این آثار در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش درآیند. فیلم‌هایی که امسال مورد حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی قرار گرفته‌اند عبارتند از:

"آن سوی رودخانه" عباس احمدی مطلق / منوچهر محمدی، دفاع مقدس، آماده نمایش
"برف" آیدا بگیچ / ایران و بوسنی / آماده‌ نمایش
"صندلی خالی" سامان استرکی / علیرضا شجاع‌نوری، اجتماعی، آماده نمایش
"حیران" شالیزه عارفپور / رخشان بنی‌اعتماد، اجتماعی، آماده نمایش
"دوزخ،‌ برزخ، بهشت" بیژن میرباقری / سعید شاهسواری، معناگرا، ساخت موسیقی
"پوسته" سیدمصطفی آل احمد / اجتماعی، صداگذاری

"نظام از راست" محمدرضا ورزی / حبیب‌الله کاسه‌ساز، کمدی، صداگذاری
"طاووس‌های بی‌‌پر" جواد مزدآبادی / معناگرا، صداگذاری
"بی‌‌خوابی" محمدجعفر باقری‌نیا / حبیب‌الله صحرانورد، میراث فرهنگی، فیلمبرداری
"رستم و سهراب" کیانوش دالوند / داریوش دالوند، انیمیشن اسطوره‌ای، فیلمبرداری
"قلب سیمرغ" وحید نصیریان / انیمیشن حماسی، فیلمبرداری
"پستچی سه بار در نمی‌زند" حسن فتحی / جوادنوروزبیگی، اجتماعی و انقلاب اسلامی، فیلمبرداری

"گزارش شنبه" علیمحمد قاسمی / انقلاب اسلامی، فیلمبرداری
"برخورد خیلی نزدیک" اسماعیل‌ میهن‌دوست / محمد خزاعی، اجتماعی، فیلمبرداری
"سوسوله و بلبله" نادره ترکمانی / جواد نوروزبیگی، کودک و نوجوان، فیلمبرداری
"اخراجی‌ها 2" مسعود ده‌‌نمکی / حبیب‌الله کاسه‌ساز، دفاع مقدس، فیلمبرداری
"سمفونی ایرانی" وحید موسائیان / موسیقی نواحی ایران، فیلمبرداری
"بیرون آوردن مردگان" جواد افشار / ضحی فیلم، وحشت، فیلمبرداری

"آناهیتا" عزیز‌الله حمید‌نژاد / فناوری علمی، پیش‌تولید
"مرا ببخش مادر" مهدی نادری / اشغال عراق، پیش‌تولید
"برکه سنجاقک‌ها" محمدرضا عرب / مقصود جباری، اجتماعی، پیش‌تولید
"این روزهای ابری" ابراهیم مختاری، اجتماعی، پیش‌تولید
"نزدیکتر از آشنا" محمدرضا سرکانیان، ایران و فرانسه، معناگرا، پیش‌تولید
"روی پل" محمدعلی صفورا / جلیل شعبانی، تجربی، پیش‌تولید

"آسمان هشتم" حسن نجفی / غلامرضا موسوی، دینی، امام رضا (ع)، پیش‌تولید
"انقلاب در هفت اپیزود" کار گروهی/ پژمان لشکری‌پور، انقلاب اسلامی، پیش‌تولید
"خونی که گداخت" حامد حسینی / جنگ 33 روزه لبنان، پیش‌تولید
"کاروان" (فیما امامی / دینی و عاشورایی، پیش‌تولید
"مصایب چارلی" علیرضا سعادت‌نیا / کامبوزیا پرتوی، اشغال عراق، پیش‌تولید
"نویسنده" نادر طریقت / حبیب اسماعیلی، اجتماعی، پیش‌تولید

طرح‌های مصوب "تهران" مسعود کیمیایی، "بازگشت به 1، 3، 5، 7" وحید نیکخواه آزاد و "نامه‌رسان مبارز" علیرضا طالب‌زاده هم در مرحله نگارش فیلمنامه قرار دارند و چند پروژه سینمایی دیگر که پروانه ساخت گرفته‌اند نیز در معاونت فرهنگی این مرکز در دست بررسی است.

