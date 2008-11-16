مجردها بیشتر اقدام به خودکشی می کنند

علی مهرعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: خودکشی همچنان یکی از بزرگترین مشکلات و آسیبهای اجتماعی استان ایلام که 60 درصد افرادی که در این استان اقدام به خوکشی می کنند، مجرد هستند.

وی بیان داشت: در این راستا رفع مشکلات جوانان در زمینه های مختلف از جمله اشتغال و ازدواج نقش مهمی در کاهش این معضل اجتماعی دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه کمبود امکانات فرهنگی را یکی از بزرگترین مشکلات استان ایلام است، خاطر نشان کرد: افزایش امکانات فرهنگی نقش موثری در افزایش روحیه و نشاط و شادابی مردم دارد که خود می تواند در کاهش این معضل موثر باشد.

مهر علیزاده عنوان کرد: تشکیل سازمانهای مردم نهاد توسط جوانان در معرض خودکشی یکی از راهکارهای مهم برای پیشگیری از خودکشی است.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون بیکاری و اختلافات خانوادگی بیشترین علل خودکشی در استان ایلام هستند.