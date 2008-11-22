میانگین گفتگو در خانواده های ایرانی کمتر از 17 دقیقه است

دکتر غلامرضا علیزاده محقق و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهربا اعلام این خبر به مشکلاتی که هم اکنون گریبانگیر خانواده هاست اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بدلیل نیازها و مشکلات اقتصادی موجود، خانواده ها با مسائل زیادی مواجه بوده و برای گذران زندگی و تامین نیازهای خود مجبور هستند که زن و مرد هر دو کار کنند.

برخی از کارشناسان اجتماعی با بررسی آمارهای مربوط به موضوع طلاق در ایران، معتقدند که این آمار از روندی صعودی برخوردار شده است.

پیش از این معاون دفتر امور آسیب ‌دیدگان سازمان بهزیستى کشور با تحلیل آمار طلاق در کشور گفته بود: آمار طلاق از سال 80 به بعد با شتاب بیشترى نسبت به سال‌هاى گذشته داراى سیر صعودى بوده است. بنا به گفته دکتر غلامرضا رضایی فر آمارها حاکى از آن است که از هر پنج ازدواج در تهران یک ازدواج منجر به طلاق شده است. این در حالیست که برخی کارشناسان اجتماعی آمار فوق را حادتر از اعلام های رسمی می دانند.

در این باره دکتر غلامرضا علیزاده به خبرنگار مهر به تحقیقاتی که در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شده است اشاره کرد و گفت: آمارهای واقعی حاکی از آن است که در کلان شهرها از هر 4 ازدواج یکی منجر به طلاق می شود و در شمیرانات که از محله های مرفه نشین تهران است نیز از هر 3 ازدواج یکی منجر به طلاق می شود.

این جامعه شناس خاطر نشان کرد: در اینگونه موارد بدلیل مشکلات موجود و نداشتن مسکن و درآمد کافی ، بعد از ازدواج خانواده تبدیل به خوابگاه می شود و زوجین یکدیگر را نمی بینند به جر مواردی که می خواهند با یکدیگر در مورد مشکلات کاری و زندگی و نه صحبتهای عاطفی و مهرورزانه ، گفتگو کنند.

این محقق و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در خانواده هایی که زن و مرد هر دو شاغل هستند میزان گفتگوی میان آنان به 17 دقیقه در طول شبانه روز کاهش پیدا می کند ، اظهار داشت: تمام این موارد باعث می شود که خانواده ها دچار آسیب شوند بطوریکه طلاق در شهرهای بزرگ افزایش یافته است.