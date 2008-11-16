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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۰۵

140 هزار هکتار از اراضی ایلام به کشت غلات اختصاص می یابد

140 هزار هکتار از اراضی ایلام به کشت غلات اختصاص می یابد

ایلام - خبرگزرای مهر: مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: امسال 140 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان به کشت غلات اختصاص می یابد.

محمد علی اقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال جاری نیز کشت غلات پاییزه در استان ایلام آغاز شده است.

وی بیان داشت: استان ایلام دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی است که بخش عمده ای از آن به کشت غلات گندم و جو اختصاص می یابد.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری 100 درصد مزارع دیم و 40 درصد مزارع آبی استان دچار خشارات ناشی از خشکسالی شدند، خاطر نشان کرد: سال گذشته 53 هزار تن گندم در استان ایلام تولید شد.

اقدسی عنوان کرد: زمینهای کشت گندم در سال زراعی جاری افزایش یافته است و پیش بینی می شود گندم بیشتری نسبت به سال گذشته برداشت شود.

این مسئول یادآور شد: شهرستان دهلران یکی قطبهای نخست استان ایلام در کشاورزی است که بیشترین سهم برداشت گندم را در استان داراست.

کد مطلب 783897

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