سانشوکاران ایران به 6 مدال طلا رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که به مدت 2 روز در سالن فجر بندرعباس برگزار شد جوانان ایران در بخش سانشو با 6 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز قهرمان شدند و سوریه و اردن سکوهای دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در رقابتهای وزن 56- کیلوگرم "علاءالدین الکادری" از سوریه اول شد و علی شیرآقایی به مدال نقره بسنده کرد. در وزن 60- کیلوگرم قدیر شهردمی از ایران اول، "جوکامل" از لبنان دوم و "جبار الهسون" از سوریه سوم شدند.

در وزن 65- کیلوگرم میثم سوری به مدال طلا دست یافت و بشیر یمین مدال نقره را از آن خود کرد. در وزن 70- سجاد عباسی از ایران و "مروان بوشی" از سوریه اول و دوم شدند.

در وزن 75- کیلوگرم معین تقوی از ایران قهرمان شد، "سلمان" از اردن به نقره رسید و "فواد طالع" از لبنان به مدال برنز رسید. در وزن 80- کیلوگرم حمید لادور از ایران، "حامد محمد" از اردن و "کریم بهزاد" از لبنان مدالهای طلا، نقره و برنز را به خود اختصاص دادند. در نهایت در وزن 85- کیلوگرم پوریا دارابی از ایران قهرمان و "دیای ابوفاناس" از سوریه نایب قهرمان شدند.