آب دهی منابع آبی خراسان رضوی 20 درصد کاهش یافته است

مهدی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این کاهش آبدهی و افت کیفی آن عمده ترین چالش فراروی آبرسانی به شهرهای استان به حساب می آید.

وی عنوان کرد: ادامه خشکسالی و کاهش منابع آبی، تهدید جدی در تامین آب مصرفی شهروندان خراسان رضوی است.

مدیرعامل شرکت آبفای خراسان روی به سپری شدن تابستان امسال بدون کمترین دغدغه در زمینه بی آبی در این استان اشاره کرد و افزود: بیش از 99 درصد جمعیت یک میلیون و 600 هزار نفری شهرهای خراسان رضوی به استثنای مشهد تحت پوشش خدمات این شرکت قرار دارند.

وی ادامه داد: این رقم معاد 3/3 درصد جمعیت شهری کل کشور ایران است.

جمشیدی یاد آور شد: با این حال به دلیل فقر منابع آبی و شرایط اقلیمی استان تعداد چاهها و چشمه های تامین کننده آب 371 حلقه است که معادل 4/5 درصد منابع آبی کشور است.

وی اذعان داشت: به دلیل محدودیت ظرفیت منابع آبی استان که آبدهی هر یک از آنها 10 تا 12 لیتر در ثانیه است مجبور به انتقال آب از مسیرهای دور دست با هزینه بیشتری هستیم.

مدیر عامل شرکت آبفای خراسان رضوی متذکر شد: هزینه تولید یک متر مکعب آب در این استان به نسبت دیگر نقاط کشور به مراتب بالاتر است لذا اعتبارات بیشتری برای تامین نیاز شهروندان باید برای این منظور اختصاص یابد.

وی با اعلام اینکه تعداد شهرهای تحت پوشش این شرکت از 44 شهر در سال 84 به 65 شهر در سال جاری رسیده است خاطر نشان کرد: هم اکنون قیمت تمام شده تولید هر متر مکعب آب سه هزار ریال است که در بخش مسکونی از مشترکان تنها 357 ریال دریافت می شود.