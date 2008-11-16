دوره جدید فنی و حرفه ای مددجویان NA در قزلحصار آغاز شد

سید علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این دوره ها شامل دوره جدید آموزش قارچ ویژه مددجویان معتادان گمنام در ندامتگاه قزلحصار است.

وی افزود: واحد فنی و حرفه ای اداره فرهنگی تربیتی این مرکز به منظور فراهم کردن بستر مناسب برای مددجویان متقاضی حرفه و شغل دوره جدید آموزش قارچ را آغاز کرد همچنین این دوره با دوره های فراگیر متناوب است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این دوره با توجه به سیاستهای خاص در خصوص ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر، توانسته ایم با همکاری انجمنهای مددجویان معتادان گمنام NA آنان را متقاعد کنیم تا در کنار فعالیتهای خود مبنی بر ترک اعتیاد در زندان بتوانیم مشکل اشتغال آنان را بعد از آزادی تا حد متعارف حل کنیم.

حسینی در ادامه ضمن با اهمیت شمردن این مسئله که مددجویان باید از فرصتها استفاده کنند، بیان داشت: مددجویان باید از فرصتهای استثنایی کمال استفاده و بهره کافی را ببرند و در این کلاسها شرکت کنند.

مدیر ندامتگاه قزلحصار عنوان کرد: مددجویان با حضور در دوره های فنی و حرفه ای که با هماهنگی فنی و حرفه ای کرج در ندامتگاه برگزار می شود، مددجویان علاوه بر یادگیری این دوره ها مدرک معتبری دریافت می کنند که در آن نام زندان قید نشده و می توانند وام کافی برای راه اندازی پروژه های خود اخذ کنند.

وی یادآور شد: دوره های آموزش قارچ دکمه ای در دو ماه برگزار شده است و تاکنون چهار دوره و 112 نفر از مددجویان مدرک فنی و حرفه ای اخذ کردند.