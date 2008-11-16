همایش ملی مدیریت بحران زلزله در گرگان برگزار می شود

حسین عجم نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: مدیریت شریانهای حیاتی، مدلسازی سامانه مدیریت بحران، آسیب شناسی فرهنگ و اجتماعی نقش سازمانهای دولتی و غیر دولتی و امداد رسانی و معیشت روزانه از جمله محورهای این همایش است.

وی اظهار داشت: نقش معماری در کاهش خطرات، راهبردهای برنامه ریزی و سیمای لرزه خیزی از دیگر موضوعات این همایش است.

وی، با اشاره به اینکه این همایش روز چهارم دی ماه سالجاری دراین دانشگاه برگزار می شود، از علاقه مندان به ارائه مقاله در این همایش خواست تا تاریخ 15آذرماه سال جاری مقالات خود را با نگاهی به محورهای همایش به نشانی دبیرخانه همایش مستقر درحوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ارسال نمایند.

به گفته نوروزی، تا پایان سالجاری چهار همایش ملی و منطقه ای در این دانشگاه برگزار می شود.

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در چهاردهم مهرماه سال 1366 تاسیس و هم اکنون دارای شش هزار و 500 نفر دانشجو در 53 رشته تحصیلی در مقاطع تحصیلی کاردانی تا کارشناسی ارشد و دارای 130عضو هیات علمی تمام وقت است.