  1. استانها
  2. ایلام
۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۴۲

کمیته بررسی بحران واحدهای صنعتی در ایلام تشکیل می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام از تشکیل کمیته بررسی بحران واحدهای صنعتی در این استان خبر داد.

میر محمد غراوی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: یک مصوبات هیئت دولت در استان ایلام مبنی بر رفع مشکل صنعتگران استان بوده است.

وی بیان داشت: به زودی کمیته بررسی بحران واحدهای صنعتی استان ایلام تشکیل خواهد شد و مشکلات صنعت استان را با راهکارهای مناسب پیگیری و رفع خواهد کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه بخشش جرائم دیر کرد تسهیلات دریافتی توسط واحدهای صنعتی و معدنی توسط مسئولان استان نیست خاطر نشان کرد: تلاش می شود منابع راحت تری و با هدف برون رفت از شرایط کنونی در اختیار صنعتگران ایلامی قرار گیرد.

غراوی بیان داشت: امید است با تشکیل این کمیته مشکلات صنعت استان ایلام حل شود.

کد مطلب 783907

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها