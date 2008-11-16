کمیته بررسی بحران واحدهای صنعتی در ایلام تشکیل می شود

میر محمد غراوی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: یک مصوبات هیئت دولت در استان ایلام مبنی بر رفع مشکل صنعتگران استان بوده است.

وی بیان داشت: به زودی کمیته بررسی بحران واحدهای صنعتی استان ایلام تشکیل خواهد شد و مشکلات صنعت استان را با راهکارهای مناسب پیگیری و رفع خواهد کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه بخشش جرائم دیر کرد تسهیلات دریافتی توسط واحدهای صنعتی و معدنی توسط مسئولان استان نیست خاطر نشان کرد: تلاش می شود منابع راحت تری و با هدف برون رفت از شرایط کنونی در اختیار صنعتگران ایلامی قرار گیرد.

غراوی بیان داشت: امید است با تشکیل این کمیته مشکلات صنعت استان ایلام حل شود.