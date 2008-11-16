سومین همایش یادگیری الکترونیک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اعتماد مقدم دبیر علمی همایش امروز در نشست خبری امروز با اشاره به رشد روز افزون یادگیری الکنرونیکی در کشور گفت: این همایش در محورهای تجارب بکارگیری الکترونیکی در سازمانها و دانشگاهها، نقش یادگیری الکترونیکی در خلق سازمانهای یادگیرنده و دانش محور، مدیریت راهبردی یادگیری الکترونیکی، طراحی آموزشی محتوای الکترونیکی و شیوه ها و مهارتهای تدریس و راهبردی آموزشی در فضای مجازی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این همایش در سالن همایشهای کتابخانه ملی برگزار می شود، افزود: همایش مذکور توسط سازمان مدیریت صنعتی و شرکت فناوری اطلاعات رایا زیتون روز 13 آذر ماه جاری برگزار خواهد شد.

اعتماد مقدم با تاکید بر اینکه بیش از 80 درصد از آموزشهای کشورهای دنیا بر اساس آموزشهای الکترونیکی است، اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره ها اعطای مدرک نیست بلکه توسعه منابع انسانی است که در این همایش ابعاد مختلف این دوره ها و چالشهای موجود آن نیز با حضور کارشناسانی از کشورهای مختلف بررسی می شود.