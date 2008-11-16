تله فیلم کفش عروسی در اهواز ساخته می شود

حجت الاسلام رضا کلاه کج با بیان این مطلب به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این فیلم داستانی با حمایت معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان و سازمان ملی جوانان استان در نیمه اول آذر در شهرهای اهواز و آبادان تولید می شود.

وی افزود: انسان هایی که در کنار هم زندگی می کنند، قوانینی برای حفظ تعادل و آرامش خلق می کنند تا بتوانند از بیشترین موهبت های زندگی کردن بهره گیرند.

وی با بیان اینکه یکی از قوانین فطری و غریزی حفظ جامعه و حفظ نسل در گرایشی به نام ازدواج معرفی شده، تصریح کرد: جدا از قوانین آسمانی که هر دین و مکتبی نسبت به ازدواج وجود دارد به ویژه در دین مبین اسلام، قوانینی وضع می شود که گاهی به دشواری مسیر ازدواج ختم می شود.

کلاه کج، هدف از تولید این تله فیلم را فرهنگ سازی و آشنایی مردم با پدیده قاچاق کالا و بررسی مشکلات پیچیده ازدواج، کارآفرینی و ارتباط این دو پدیده، تشویق و فرهنگ استفاده از کالای مرغوب ایرانی، اعتقاد به یاری ترویج فرهنگ ازدواج آسان و پایدار، تقویت روحیه خودباوری و هشدار به آسیب های رواج فرهنگ تنبلی دانست.

وی در خصوص خلاصه این تله فیلم، اظهار داشت: این داستان در مورد جوان کفاشی است که از کودکی آرزوی دوختن کفش عروسی داشته که در ادامه به دختری به نام اکرام علاقه مند می شود، اما با ایجاد شرایط دشوار از سوی خانواده اکرم و فشار مالی با مشکلاتی مواجه می شود.

