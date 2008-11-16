37 مرکز غیردولتی در بهزیستی لرستان فعالیت می کنند

علی روشنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: از این تعداد مراکز غیر دولتی، ٦ مرکز شبانه روزی ذهنی با ظرفیت ٤٧٠ نفر و ٤ مرکز جسمی حرکتی روزانه با ظرفیت ١٨٠ نفر هستند.

وی افزود: مابقی مراکز بهزیستی غیردولتی در این استان یک مرکز خانواده و کودک ناشنوایی با ظرفیت ٤٠ نفر و ٢٦ مرکز ذهنی روزانه با ظرفیت ٨٥٠ نفر هستند که در قالب آنها به معلولان لرستانی خدمات دهی می شود.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان لرستان یادآور شد: در این مراکز خدماتی چون توانبخشی، پزشکی و فیزیوتراپی، گفتار درمانی و روانشناسی آموزشی، هنری و ورزشی ارائه می شود.

روشنایی در بخش دیگری از سخنان خود از شناسایی دو هزار و 160 نفر بیمار روانی مزمن در این استان خبر داد و بیان داشت: از این تعداد تنها 646 نفر تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی لرستان هستند.