پاپ اخلاق را به سیاستمداران کاتولیک متذکر شد



رهبر کاتولیکهای جهان از کاتولیکهایی که وارد عرصه سیاست شده اند خواست به آموزه های کلیسای خود وفادار باشند. پاپ به کاتولیکهای سیاسی توصیه کرد با سختگیری اخلاقی، مشتاقانه برای خیر مشترک فعالیت کنند. پاپ به تازگی تأکید کرده بود که دین و سیاست باید به روی هم گشوده باشند.

تلاش راهبه های ایتالیایی برای ممانعت از اتانازی

راهبه های ایتالیایی که در طول 14 سال از زنی که درحالت اغما به سر می برد نگهداری کرده اند خواستار نجات جان وی در مقابل تصمیم یکی از دادگاه های عالی ایتالیا شدند که به درخواست خانواده بیمار اجازه توقف درمان و به نوعی اتانازی وی را صادر کرده است. این راهبه ها طی نامه ای که در روزنامه کاتولیک "اونیر" ایتالیا منتشر کرده ابراز امیدواری کردند مرگ این زن و بسیاری دیگر که در شرایط وی به سر می برند بر اثر گرسنگی و تشنگی حاصل از قطع لوله تغذیه صورت نپذیرد.

طلاق 90 روزه زنان مسلمان پاکستان

شورای ایدئولوژی پاکستان اعلام کرده است که اگر زنی تقاضای طلاق خود را به صورت مکتوب ارائه دهد همسرش موظف است ظرف 90 روز در رابطه با این درخواست تصمیم گیری کند در غیر این صورت نکاح پس از 90 روز خود به خود فسخ می شود مگر اینکه زن درخواست خود را پس بگیرد.

افزایش خدمت رسانی به زائران اردنی خانه خدا

عبدالفتاح صلاح وزیر اوقاف اردن اظهار داشت که با همکاری میان این وزارتخانه و دستگاههای عربستان خدمات و حمایت از زائران اردنی انجام می گیرد. این خدمات شامل تسهیل ثبت نام زائران خانه خدا، انتقال آنها به سرزمین مقدس، اسکان آنها در اماکن نزدیک به شعائر مقدس، مکه و مدینه است. بخش دیگر این خدمات شامل ارائه فیلمهای مناسک حج و توزیع آنها میان اتوبوسهای حمل زائران در مناسک حج، اطلاع رسانی درباره مسائل فقهی، اداری، بهداشتی و سلامتی در کنار تبیین احکام حج محسوب می شوند.