بیش از 2000 ناشر کشور عضو فیپا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست کتابخانه ملی با ناشران صبح امروز با موضوع صدور الکترونیکی فیپا برگزار شد.

علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در این نشست که با حضور بیش از 40 ناشر تهرانی و غیر تهرانی برگزار شد با اعلام آغاز ثبت نام دوره‌های آموزش رایگان اینترنتی کتابخانه ملی گفت: دوره‌های "مبانی کتابداری و اطلاع رسانی" و "مجموعه سازی" نخستین کلاسهای آموزشی این دوره خواهند بود.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور ثبت نام در این دوره‌ها را برای عموم کتابداران و علاقمندان آزاد خواند و افزود: ایجاد دوره‌های آموزش مجازی بر اساس سیاستهای سازمان اسناد و کتابخانه‌ملی در مورد توسعه کمی و کیفی آموزش تخصصی کتابداری و علوم اطلاع رسانی در سطح کشور و منطقه است و با استفاده از فناوریهای نو آماده شده است.

وی آسیب شناسی فعالیتها و خدمات کتابخانه ملی را یکی از برنامه های دوره فعالیت خود خواند و افزود: بر این اساس توانسته‌ایم با استفاده از ظرفیت فناوریهای نو بسیاری از فرآیندها را بهینه یا به آنها سرعت بخشیم.

اشعری بحث ارائه فیپا را یکی از مهمترین موارد بهینه شده در کتابخانه ملی دانست و افزود: کاهش مدت زمان صدور فیپا به 6 روز کاری و الکترونیکی کردن صدور آن در میان ناشران با استقبال خوبی مواجه شده است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اعلام عضویت بیش از 2000 ناشر کشور در این طرح افزود: با استفاده از این سیستم آمد و شد ناشرین به کتابخانه ملی کاهش یافته و برای ناشرین شهرستانی هم مزیتهای بسیاری در سرعت بخشیدن به انتشار کتابهایشان ایجاد شده‌است.

اشعری از برگزاری دوره های آشنایی با فیپای الکترونیکی برای ناشران خبر داد و افزود: تا پایان سال با برگزاری 4 کارگاه آموزشی نحوه استفاده از این سیستم را به ناشران کشور آموزش خواهیم داد و در حال آماده سازی دوره اموزش مجازی این سیستم نیز هستیم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین با اشاره به ظرفیتهای آموزشی این سازمان به ناشران کشور پیشنهاد داد از این ظرفیت برای آموزش کتابداری به کارکنان حوزه نشر کشور استفاه کنند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور با اشاره به آمارهای مختلف سرانه مطالعه در کشور گفت: برخی از این آمارها به این دلیل که مبتنی بر پژوهشهای علمی نیست، دقیق و قابل استناد نیستند اما با نگاهی به متوسط شمارگان نشر کتاب در کشور و میزان حضور افراد در کتابخانه‌ها می‌توان حدس زد در وضعیت مطلوبی قرار نداریم.

خانی پور مدیرکل پردازش کتابخانه ملی نیز در این نشست با اشاره به سابقه 10 ساله صدور فیپا در کشور استقبال ناشران از طرح صدور الکترونیکی فیپا را بسیار خوب خواند و افزود: امیدواریم با تعامل با ناشران برخی مشکلات این سیتم در آینده نزدیک رفع شود.

در ادامه این نشست نیز برخی از ناشران به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در مورد تسهیل مراحل صدور فیپا، مشکلات صدور فیپا برای ناشرانی که با ناشرین خارجی همکاری می کنند و تقدم و تأخر صدور فیپا و دریافت مجوز کتاب پرداختند.