پیروزی پرسپولیس برابر استیل آذین / حضور یک نیمه ای رحمان رضایی

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 11 در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار شد، تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد با تنها گل حمید علی عسگر در دقیقه 63 حریف خود را شکست دهد.

افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در این دیدار تیمش را با دو ترکیب متفاوت به میدان فرستاد:

نیمه اول : محسن الیاسی ، مجتبی شیری ، سپهرحیدر، نبی باقری ها، بهادرعبدی، علیرضا محمد، پژمان نوری ، حسین بادامکی ، محمد منصوری ، هادی نوروزی ، فرهاد خیرخواه

نیمه دوم : محسن الیاسی، ضیالدین نیک نفس، فرانک آتسو، رحمان رضایی، مهران فرضیات، حمید علی عسگر، مجتبی شیری ، حسین بادامکی ، محمد منصوری ، هادی نوروزی (76فرهاد خیرخواه) ایراهیم توره.

حدود 500 نفر از علاقمندان به تیم فوتبال پرسپولیس این دیدار را از نزدیک تماشا کردند. محمد منافی قضاوت این دیدار را برعهده داشت و به هادی تلقینی از استیل آذین و ضیانیک نفس از پرسپولیس اخطار داد.

آنچه در این دیدار بیش از مسائل فنی به چشم آمد خستگی بازیکنان پرسپولیس بود که به نظر می رسد نتیجه تمرینات سنگین و فشرده روزهای گذشته این تیم باشد.

با ورود رحمان رضایی به ترکیب اصلی این تیم در نیمه دوم وضعیت دفاعی سرخپوشان سروسامان بهتری گرفت و این بازیکن باتجربه توانست سایر مدافعان را نیز به شرایط هماهنگی نزدیک کند. در نیمه اول اشتباهاتی در خط دفاعی دیده می شد.