30 درصد مبلغ قراردادم را از پرسپولیس گرفتم

سید محمد علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: برای جدایی از تیم پرسپولیس تهران تنها 30 درصد از مبلغ قراردادم را از این تیم دریافت کردم و 70 درصد دیگر آن را برای دریافت رضایتنامه به صورت توافقی به پرسپولیس بخشیدم.

وی ادامه داد: در ابتدای فصل با هدف پیشرفت و رسیدن به ترکیب ثابت تیم ملی به پرسپولیس پیوستم ولی این تیم با آن چیزی که تصور می کردم، بسیار تفاوت داشت.

علوی افزود: پرسپولیس مشکلات بسیاری داشت که نمی خواهم آنها را بازگو کنم ولی امیدوارم به مرور زمان حل شوند ولی همین مشکلات باعث شدتا من فرصت چندانی برای نمایش تواناییهایم نداشته باشم و در نهایت تصمیم گرفتم از این تیم جدا شوم.

وی تاکید کرد: داریوش مصطفوی، مدیرعامل تیم پرسپولیس به شدت با جدایی من از این تیم مخالفت بود ولی به علت اینکه شرایط لازم در پرسپولیس برای کسب موفقیت را نمی دیدم با نظر وی مخالفت کردم و به پاس همدان، تیم سابقم بازگشتم.

بازیکن فعلی تیم فوتبال پاس همدان اظهار داشت: سال گذشته یک فصل رویایی را در تیم پاس همدان پشت سر گذاشتم که امیدوارم در این فصل نیز این موفقیت را تکرار کنم.

علوی با اظهار رضایت از شرایط فعلی خود در پاس گفت: پاس بازیکنان جوانی دارد و امیدوارم بتوانم در کنار این جوانان بازی های درخشانی را انجام دهم.

وی اعلام کرد: همیشه آروز داشتم دوباره در ترکیب تیم ملی قرار بگیریم و شرایطی سنی من به گونه ای است که هنوز هم به تحقق این آرز امیدورام باشم چرا که آرزی قبلی من حضور در ترکیب ثابت تیم ملی است.

این بازیکن خرمشهری در مورد بازگشت مجدد به تیم فوتبال خوزستان نیز عنوان کرد: روزهای خوشی که با فولاد داشتم را فراموش نمی کنم و آرزو دارم بار دیگر به این تیم بازگردم.