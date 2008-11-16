165 عنوان برنامه در هفته بسیج در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرهنگ علی محمدی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه 136 برنامه فرهنگی هفته بسیج در مرکز استان خراسان جنوبی و شهرستان ها برگزار می شود، تصریح کرد: بالغ بر 29 برنامه جانبی در این هفته در کلیه نواحی بسیج سراسر استان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه به مناسبت 30 امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران برنامه های هفته بسیج در پنج سطح کشوری، استانی، شهرستانی، بخشی و پایگاهی برگزار خواهد شد، اظهار داشت: گردهمایی کشوری و استانی ار مهمترین برنامه های هفته بسیج خواهد بود.

سرهنگ محمدی دیدار با ائمه جمعه، تجدید میثاق با آرمان های امام راحل و شهدا، تجلیل از نخبگان و نوآوران، برگزاری نمایشگاه عملکرد بسیج، گردهمایی استانی از قشرهای متختلف بسیجی، برگزاری برنامه های بسیج جامعه پزشکی، را از مهمترین برنامه های روز 27 آبان ماه برشمرد.

رئیس ستاد هفته بسیج در خراسان جنوبی برگزاری حماسه عزت و پایداری بسیج در پنج آبان ماه خبر داد و افزود: هدف از برگزاری این برنامه در هفته بزرگداشت بسیج نمایش قدرت سازماندهی و فراهم کردن زمینه ای جهت تجلیل از مبتکران و نخبگان بسیجی می باشد.

وی به افتتاح چندیدن پروژه اشتغال زایی توسط بسیج سازندگی استان اشاره کرد و افزود: افتتاح شرکت کشاورزی زراعی بسیج که با مشارکت بسیج استانداری خراسان جنوبی و سازمان جهاد کشاورزی برای بیش از 240 نفر اشتغال زایی نموده است از جمله این پروژه های اشتغالزایی می باشد.

به گفته وی تجلیل از ورزشکاران ایثارگر بسیجی، کوهپیمایی پنج هزار نفری دانشجویی، سخنرانی فرماندهان قبل از خطبه های نماز جمعه، مسابقات مقاله نویسی منتظران ظهور، مسابقه کتابخوانی و عکس بسیج، ویزیت رایگان در بیرجند، قاین و فردوس، رژه موتوری بسیجیان، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگر بسیجی، رژه حماسی بسیجیان، سخنرانی فرماندهان و پیشکسوتان جنگ در طول هفته بسیج، کوهپیمایی دانش آموزی و طلاب، گردهمایی کانون های تحول و تعالی، به صدا درآمدن زنگ نوآوری و شکوفایی در مدارس سراسر استان را از جمله برنامه های هفته بسیج در این استان می باشد.

سرهنگ محمدی در ادامه بسیج را نیرویی کم توقع، پرکار و آماده به خدمت دانست و خاطر نشان کرد: از آغاز تشکیل بسیج تاکنون، این نیروی انقلابی خدمات بسیار ارزنده ای به نظام اسلامی ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه عملکرد نیروی بسیج باید به عنوان الگویی مناسب برای دیگر ارگانها ودستگاه های اجرایی باشد، اظهار داشت: در حال حاضر اکثر کشورهای جهان از ایران الگو گرفتند و از این روش در جهت مبارزه با دشمن استفاده می کنند.

معاون اجرایی سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی به برگزاری برنامه دفاع غیر نظامی ویژه دانش آموزان در هفته بسیج اشاره کرد و افزود: هدف از اجرای این برنامه دادن آگاهی و آموزش به دانش آموزان در خصوص مقابله با دشمن در مقاطع راهنمایی و متوسطه در در صبحگاه مدارس می باشد.

مسئول بسیج طلاب و روحانیون نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی نیز در این نشست هفته بسیج را فرصت مناسبی برای معرفی و تجلیل از سلحشوران هشت سال دفاع مقدس دانست و اظهار داشت: بسیج ارزنده ترین یادگار بنینانگذار انقلاب اسلامی است و از این رو تمام دستگاه های اجرایی باید در برگزاری هرچه باشکوهتر آن مشارکت کنند.

حجت الاسلام حسین زحمتکش تصریح کرد: طلاب و روحانیون نیز در کنار کلیه اقشار جامعه در تمام عرصه ها حضور پرشور داشته و در حال حاضر طلاب و روحانیون یکی از اقشار موفق در سطح کشور هستند.

وی اعزام روحانیون و طلاب به پایگاه های مقاومت محلات و روستایی جهت ایراد سخنرانی، نشست های سیاسی در سطح حوزه های مقاومت، برگزاری مسابقات کتابخوانی از آثار شهید مطهری، دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگر روحانی، برگزاری اردوهای صیاحتی و زیارتی، کوهپیمایی، برگزاری شب شعر ایثار و مقاومت، اردوی طرح ولایت برگزاری شامگاه و نمایش فیلم های مقاومت و ایثار در سطح پایگاه های مقاومت بسیج طلاب را از جمله برنامه های طلاب و روحجانیون در هفته بسیج برشمرد.