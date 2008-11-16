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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۲۹

دلخوش خبر داد:

احکام جدید حقوق کارکنان دولت از آذر ماه اجرا می شود

احکام جدید حقوق کارکنان دولت از آذر ماه اجرا می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: احکام جدید حقوق کارمندان دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری در حال صدور است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم دلخوش که در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران سخن می گفت یادآور شد: با صدرو احکام جدید حقوقی کارکنان دولت قانون مدیریت خدمات کشوری از آذرماه اجرا خواهد شد.

نماینده صومعه سرا در مجلس افزود: بر اساس این احکام حقوق کارمندان دولت بر اساس امتیاز، شغل و مشاغل پرداخت خواهد شد و حقوق هیچکدام از کارکنان دولت کم نخواهد شد.

مخبر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی تاکید کرد: بر اساس اعلام دولت ظاهرا تدوین آیین نامه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری پایان یافته است.

به گفته عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس هفتم بار مالی اجرایی این قانون 7 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

کد مطلب 783965

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