جشن کتابخوانی باید از مهد کودکها آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی در مراسم تجلیل از کتابدار فعال و دانش آموزان برتر گفت: چراغ بزرگترین منظومه کتاب و کتابخوانی کشور در آموزش و پرورش روشن است و هر چه بیشتر این چراغ پر نور شود راههای جدیدی پیش روی جامعه کتابخوان جامعه گشوده خواهد شد.

وی با اشاره به دشواریهای تالیف کتاب گفت: نویسنده‌ برای تالیف یک کتاب تنها به دانش و معلومات خود اکتفا نمی کند بلکه از خرمن دیگران بهره می گیرد و هر چه مواخذ و منابع کتاب بیشتر باشد ارزش علمی کار بیشتر خواهد بود.

وی افزود: وقتی کتابی نوشته می‌شود دانش بیش از هزاران دانشمند و پژوهشگر پشت آن کتاب ذخیره شده است و از این طریق با زبانی جدید به دست ما رسیده‌اند.

صفارهرندی با اشاره به شیوه یادگیری احزاب سیاسی در دانشگاه در دوره‌ای که تحصیل می کرده، گفت : در آن دوره احزاب سیاسی برای آشنایی هر تازه واردی یک کتاب به او پیشنهاد می دانند. اگر این پیشنهاد با اقبال روبرو می‌شد این روند ادامه پیدا می کرد. مثلا مارکسیستها کتاب "چگونه انسان غول شد" و بچه مسلمانها نیز کتاب "انقلاب تکاملی اسلام" را پیشنهاد می دادند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد ساعت کتابخوانی در مدارس گفت: ما باید دست به دست هم بدهیم و دانش آموزان را وارد دور مطالعاتی کنیم و از حضور نویسندگان و شاعران حداقل سالی 3 بار در هر کلاس‌های درس بهره ببریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وضیعت کتابخوانی در کشور را خوب عنوان کرد و گفت: من هرگز به خودم جرات نمی دهم که بگویم که آمار کتابخوانی در کشور پایین است.

علی احمدی : انتشار کتاب آسان شود

در ادامه علی احمدی وزیر آموزش و پرورش، کتاب را رسانه اندیشه‌ساز عنوان کرد وگفت: امروزه رسانه‌ها تا حدودی سعی دارند که جای کتاب را در جامعه بگیرند، اما باید برنامه‌ای پیش بگیرم که کتاب نقش اصلی خود را در جامعه ایفا کند.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش با نقشی که در آموزش طیف وسیعی از جامعه دارد با فراهم کردن زمینه تالیف و ترجمه کتابهای مناسب برای این قشر وسیع از جامعه می‌تواند سهم به سزایی در گسترش فرهنگ کتابخوانی در کشور داشته باشد.

احمدی با اشاره به ضرورت آسان شدن مسیر انتشار کتاب در کشور گفت: برای گسترش فرهنگ کتابخوانی باید کتاب خیلی آسان و با قیمت پایین در اختیار مردم قرار گیرد.

وزیرآموزش و پرورش تجهیز کتابخانه های مدارس را از برنامه های اصلی این سازمان دانست و گفت: بزودی سیستم کتابداری تمام مدارس به روز و کاربردی تر خواهد شد.

یزدانی: گسترش فرهنگ کتابخانه از برنامه اصلی آموزش و پرورش است

علی اصغر یزدانی رئیس سازمان آموزش و پرورش گفت: کتاب میراث گرانبها و ثمره اندیشه صاحبان اندیشه و قلم است و کتاب در زندگی ما ابعاد متنوعی دارد.

رئیس آموزش و پرورش با اشاره به فرهنگ کتاب و کتابخوانی که باید گستره وسیعی از برنامه های آموزش و پرورش را در بر گیرد گفت: افتتاح 30 هزار نمایشگاه کتاب در مدارس کشور یکی از برنامه هایی است که در همین راستا شاهدش هستیم.

در ادامه یعقوبی فر، یکی از مدیران موسسه انتشاراتی "منادی تربیت" که سهم به سزایی در برگزاری 30 هزار نمایشگاه کتاب در مدارس داشته است گفت: این موسسه تا کنون 3 دوره نمایشگاه کتاب در آموزش و پرورش برگزار کرده است که در این نمایشگاهها در حدود50 میلیارد ریال کتاب در معرض دید دانش آموزان قرار گرفته است.

وی افزود: بیشتر این کتابها به همکاری دیگر ناشران تهیه و در این نمایشگاهها در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. در میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تخصیص یارانه 10 درصدی به ناشران از این جریان فرهنگی حمایت کرده است.

در ادامه این مراسم از دانش آموزان کتابخوان و کتابداران نمونه مدارس تقدیر شد.



در بخش دانش آموزان مولف از سید سینا موسوی دانش آموز مقطع ابتدایی و شیرین کریمی شاعر و مولف 2 عنوان کتاب، دانش آموز مقطع راهنمایی تقدیر شد.

در بخش دانش آموزان کتابخوان از کیارش علیزاده، میلاد زندیه، محمد زندیه، محمد میرزایی، علی حدادی، محمد پژوال، احسان پرویزی، عارفه معینی، مریم قزل ایاغ، فاطمه صادقی رضوی نیا، مهسا کاشی پور، نازنین برجی، مهناز عالیان تقدیر شد.

در بخش کتابداران نمونه نیز از محمدعلی زارعی، حسین عابدی، محمدتقی علومی، علیرضا فرخ‌نژاد، حسین یوسفی، اکبر فرحی، بهرام صادقی، علیرضا سرلک، صدیقه مین باشی، طیبه طهوری و ناهید خان محمدی تقدیر شد.

در پایان این مراسم نمایشگاه کتابی که در تالار فرهنگ ترتیب داده شده بود با حضور مسولان وزارات آموزش و پرورش افتتاح شد.