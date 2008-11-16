اتحادیه صنف بارفروشان کرج آماده هر گونه شفاف سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس غفرانی در نشست خبری صبح امروز در جمع خبرنگاران در کرج با اعلام این خبر گفت: مشکلاتی و اختلافاتی بین شهرداری و اتحادیه صنف بارفروشان به وجود آمده که شفاف سازی و پاسخگویی صریح در خصوص این مشکلات از سوی شهرداری و اتحادیه از مهمترین عوامل روشن شدن دلیل این اختلافات است.

وی ادامه داد: همه اطلاعاتی که از سوی اتحادیه صنف بارفروشان در اختیار رسانه ها قرار می گیرد مستند و مستدل است و به همین دلیل حاضریم در همه مصاحبه ها و مناظره ها شرکت کنیم.

این مسئول در خصوص وضعیت همکاری شهرداری با اتحادیه یادشده بیان داشت: اتحادیه صنف بارفروشان به دهمه تعهدات خود در قبال شهرداری عمل کرده، در حالی که شهرداری در بسیاری از موارد از جمله اجازه تخلیه زباله با ما همکاری لازم را نداشته است.

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان از قشر فعال در میدان مرکزی میوه و تره به عنوان قشری زحمت کش و مظلوم نام برد و افزود: بسیاری فکر می کنند که شاغلین در میدان مرکزی میوه و تره بار، افراد بسیار متمولی هستند، در حالی که این قشر از بسیاری از حقوق مسلم خود محروم هستند.

غفرانی خاطرنشان کرد: برای تحقق حقوق فعالین عرصه میوه و تره بار از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و هر گونه مدرک دال بر نادیده گرفته شدن حقوق این قشر را به موقع ارائه خواهیم کرد.