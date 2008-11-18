۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۰۸

آهنگر در گفتگو با مهر:

"بیداری رویاها" تصویری متفاوت از دفاع مقدس ارائه می‌دهد

محمدعلی آهنگر در پروژه سینمایی "بیداری رویاها" تصویری متفاوت از دفاع مقدس با توجه وبژه به بعد اجتماعی هشت سال جنگ تحمیلی ارائه می‌دهد.

آهنگر درباره تولید این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر به همراه محمدرضا گوهری سرگرم بازنویسی فلیمنامه هستیم تا متن برای فیلمبرداری آماده شود. ما مصر هستیم هر چه زودتر کار تولید این فیلم آغاز و شرایط برای ساخت آن فراهم شود.

وی با اشاره به فضای اجتماعی "بیداری رویاها" افزود: ژانر این فیلم سینمایی اجتماعی است و قالب آن دفاع مقدس محسوب می‌شود. باید این مسئله را بدانیم که سینمای دفاع مقدس فضایی گسترده دارد و فقط مختص موضوع‌های مربوط به شهدا نیست.

آهنگر ادامه داد: من بیش از همه نگرانم که در فیلم چه چیزی می‌خواهم بگویم. در این کار بخشی دیگر از دفاع مقدس متفاوت از آنچه در "فرزند خاک" مورد توجه بود مطرح می‌شود. "بیداری رویاها" درباره دفاع مقدس است و نوعی کار اجتماعی محسوب می‌شود.

علی آشتیانی‌پور تهیه‌کننده این فیلم سینمایی هم اعلام کرد در تلاش است هر چه زودتر شرایط تولید "بیداری رویاها" را فراهم کند. "فرزند خاک" ساخته قبلی آهنگر در بیست  ششمین جشنواره فیلم فجر و یازدهمین جشن خانه سینما مورد توجه قرار گرفت.

