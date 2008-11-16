محصولی 160 رای می آورد

جواد آرین منش که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد در خصوص وضعیت وزیر پیشنهادی کشور برای کسب رای اعتماد از مجلس بیان داشت: منتقدان و مخالفان محصولی چند محور اصلی را مد نظر دارند. یکی از آنها نامه همسر شهید باکری، دیگری دریافت وام توسط محصولی و سومین مورد هم چگونگی رشد داراییهای او بعد از انقلاب است.

وی همچنین توضیح داد : علاوه بر این اعضای فراکسیون اقلیت مجلس محصولی را تشکیل دهنده ستاد انتخابات احمدی نژاد می دانند و معتقدند به همین دلیل ممکن است بیطرفی در انتخابات ریاست جمهوری رعایت نشود.

نماینده مردم مشهد در خانه ملت یادآور شد: موافقان محصولی هم به سوابق و پیشینه او در دفاع مقدس و حضور مداوم محصولی در جبهه های جنگ و فرماندهی عالی سپاه اشاره دارند و ثروت و دارایی او هم از نظر موافقان مشروع است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: برآیند نظر موافقان و مخالفان محصولی در مجلس این است که دو سوم اصولگرایان به او رای اعتماد می دهند و اگر چه محصولی احتمالا رای بالایی کسب نمی کند اما رای حداقلی برای تصدی وزارت کشور را به دست می آورد.