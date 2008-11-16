۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۵۸

آرین منش در گفتگو با مهر:

محصولی 160 رای می آورد

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرد که محصولی برای تصدی پست وزارت کشور حداقل 160 رای در مجلس کسب خواهد کرد.

جواد آرین منش که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد در خصوص وضعیت وزیر پیشنهادی کشور برای کسب رای اعتماد از مجلس بیان داشت: منتقدان و مخالفان محصولی چند محور اصلی را مد نظر دارند. یکی از آنها نامه همسر شهید باکری، دیگری دریافت وام توسط محصولی و سومین مورد هم چگونگی رشد داراییهای او بعد از انقلاب است.

وی همچنین توضیح داد : علاوه بر این اعضای فراکسیون اقلیت مجلس محصولی را تشکیل دهنده ستاد انتخابات احمدی نژاد می دانند و معتقدند به همین دلیل ممکن است بیطرفی در انتخابات ریاست جمهوری رعایت نشود.

نماینده مردم مشهد در خانه ملت یادآور شد: موافقان محصولی هم به سوابق و پیشینه او در دفاع مقدس و حضور مداوم محصولی در جبهه های جنگ و فرماندهی عالی سپاه اشاره دارند و ثروت و دارایی او هم از نظر موافقان مشروع است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: برآیند نظر موافقان و مخالفان محصولی در مجلس این است که دو سوم اصولگرایان به او رای اعتماد می دهند و اگر چه محصولی احتمالا رای بالایی کسب نمی کند اما رای حداقلی برای تصدی وزارت کشور را به دست می آورد.

