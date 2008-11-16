۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۳۵

دومین جشنواره تئاتر محله 22 آذر افتتاح می‌شود

کانون نمایش مدیریت فرهنگی هنری منطقه 17 با همکاری معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دومین جشنواره تئاتر محله را 22 آذرماه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره تئاتر محله 22 تا 27 آذرماه در فرهنگسرای اقوام برگزار می‌شود و گروههای نمایشی محلات تهران می‌توانند آثار خود را در سه بخش صحنه، خیابانی و آئینی سنتی با موضوع آزاد به دبیرخانه جشنواره معرفی کنند. آثار مرتبط با حقوق و تکالیف شهروندی، صرفه‌جویی، استفاده بهینه از انرژی و راهنمایی و رانندگی در اولویت قرار می‌گیرند.

گروههای علاقمند به حضور در این جشنواره می‌توانند تا 9 آذرماه آثار خود را به دبیرخانه دومین جشنواره تئاتر محله در میدان ابوذر، خیابان سجاد جنوبی، میدان بهاران، بوستان بهاران، فرهنگسرای اقوام ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 66231119 و 66213829 تماس حاصل کنند.

