به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره تئاتر محله 22 تا 27 آذرماه در فرهنگسرای اقوام برگزار می‌شود و گروههای نمایشی محلات تهران می‌توانند آثار خود را در سه بخش صحنه، خیابانی و آئینی سنتی با موضوع آزاد به دبیرخانه جشنواره معرفی کنند. آثار مرتبط با حقوق و تکالیف شهروندی، صرفه‌جویی، استفاده بهینه از انرژی و راهنمایی و رانندگی در اولویت قرار می‌گیرند.

گروههای علاقمند به حضور در این جشنواره می‌توانند تا 9 آذرماه آثار خود را به دبیرخانه دومین جشنواره تئاتر محله در میدان ابوذر، خیابان سجاد جنوبی، میدان بهاران، بوستان بهاران، فرهنگسرای اقوام ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 66231119 و 66213829 تماس حاصل کنند.