راندمان آبیاری ایران بیش از حد پایین است

مجتبی اکرم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان مطلب اظهار داشت: راندمان آبیاری ایران از سالها پیش تا کنون به رغم معرفی روشهای نوین آبیاری تا کنون تغییرچندانی نکرده و در حد 30 تا 32 درصد باقی مانده است.

وی تلفات آبیاری را یکی از مهمترین علل مشکلات زه دار شدن زمینهای کشاورزی بر شمرد و ادامه داد: این راندمان باعث می شود سالیانه 45 میلیارد متر مکعب از آبهای مربوط به آبیاری در کشور هدر رود که این امر، لزوم توجه بیشتر مسئولان به افزایش راندمان یادشده و استفاده از زهکشی کنترل شده در این راستا را بیش از پیش آشکار می کند.

عضو هیئت اجرایی کمیته ملی آبیاری و زهکشی به نقل از گزارشی که سال 2000 از سوی فائو منتشر شده بیان داشت: ایران در میان کشورهای بررسی شده در آن گزارش سال 2000 فائو، پس از عراق، پایین ترین جایگاه را از نظر راندمان آبیاری کرد.

اکرم در این خصوص افزود: بالاترین جایگاه در گزارش یاد شده به کشور مصر با 53 درصد راندمان آبیاری اختصاص دارد.

وی از بالا بودن سطح آب ناشی از آبیاری بی رویه به عنوان بخشی از عوامل موثر در کاهش راندمان آبیاری نام برد و بیان داشت: اخیرا به منظور افزایش راندمان آبیاری در ایران، آبیاری تحت فشار مورد استفاده قرار گرفته، اما متاسفانه هنوز هم این راندمان در ایران پایین است.

عضو هیئت اجرایی کمیته ملی آبیاری و زهکشی، زهکشی کنترل شده را یکی از عوامل موثر در افزایش راندمان آبیاری دانست و افزود: در آینده نزدیک باید حدود 300 هزار هکتار از اراضی زیر سد کرخه به این سامانه مجهز شوند که علاوه بر این حدود 100هزار هکتار از اراضی زیر کشت نیشکر و حدود 500هزارهکتار از شالیزارهای شمال کشور را نیزمی توان در این راستا سامان دهی کرد.

اکرم گفت: باید پیش نیازهای زهکشی کنترل شده از جمله تدوین ضوابط و مبانی طراحی و تحقیقات لازم انجام گیرد تا بتوان به موقع، این کار بزرگ را به درستی و با هزینه کمترانجام داد.

این عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی اظهار امیدواری کرد: زهکشی لازم به میزان مورد نیاز در اراضی کشور انجام شود و راندمان آبیاری ایران را به جایگاه شایسته خود باز گرداند.