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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۴۲

اعلام آمادگی کرزای برای مذاکره با رهبر طالبان

اعلام آمادگی کرزای برای مذاکره با رهبر طالبان

رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که اگر "ملاعمر" رهبر طالبان خواستار مذاکره باشد، امنیت را برای وی تضمین خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "حامد کرزای" در یک کنفرانس خبری تصریح کرد:" اگر من از وی بشنوم که خواستار آمدن به افغانستان یا مذاکره برای صلح است، من به عنوان رئیس جمهور افغانستان امنیت را برای وی فراهم خواهم کرد."

وی افزود:" ما هنوز در آن مرحله قرار نداریم. هم اکنون باید آن را از رهبر طالبان بشنوم ، اینکه آنها خواستار برقراری صلح در افغانستان هستند. آنها باید خودشان را ثابت کنند."

چندی پیش مذاکرات آشتی ملی افغانستان درعربستان و به ابتکار آل سعود برگزار شد و بیش از 12 نفر از اعضای بلند پایه طالبان با تائید حامد کرزای برای شرکت در آن به عربستان سفر کرده بودند که جزئیات زیادی درباره این نشست و مذاکرات انجام شده در آن منتشر نشده است. 

کد مطلب 783993

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