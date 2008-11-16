اعلام آمادگی کرزای برای مذاکره با رهبر طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "حامد کرزای" در یک کنفرانس خبری تصریح کرد:" اگر من از وی بشنوم که خواستار آمدن به افغانستان یا مذاکره برای صلح است، من به عنوان رئیس جمهور افغانستان امنیت را برای وی فراهم خواهم کرد."

وی افزود:" ما هنوز در آن مرحله قرار نداریم. هم اکنون باید آن را از رهبر طالبان بشنوم ، اینکه آنها خواستار برقراری صلح در افغانستان هستند. آنها باید خودشان را ثابت کنند."

چندی پیش مذاکرات آشتی ملی افغانستان درعربستان و به ابتکار آل سعود برگزار شد و بیش از 12 نفر از اعضای بلند پایه طالبان با تائید حامد کرزای برای شرکت در آن به عربستان سفر کرده بودند که جزئیات زیادی درباره این نشست و مذاکرات انجام شده در آن منتشر نشده است.

