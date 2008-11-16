رایزنی عمرو موسی و بشار اسد درباره تحولات فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ایلاف، "عمرو موسی" بعد از دیدار با بشار اسد در کنفرانسی مطبوعاتی به خبرنگاران گفت : مسئله فلسطین دیگر تحمل تعویق و تاخیر را ندارد و مسئله ای که 60 سال به طول انجامیده است نمی تواند به این شکل به پایان برسد.

دبیرکل اتحادیه عرب در ادامه این سخنان طرف های فلسطینی را مسئول به وجود آمدن وضعیت کنونی فلسطین خواند.

عمرو موسی که شب گذشته با ولید المعلم وزیر امورخارجه سوریه دیدار کرد، از سوریه و دیگر کشورهای بین المللی خواست تا نقش فعالی در این زمینه ایفا کنند.

دبیرکل اتحادیه عرب همچنین خبر داد که امروز با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در دمشق دیدار می کند.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن خاطر نشان کرد: ما درباره این توافقنامه متن و نوشته ای را دریافت نکردیم.