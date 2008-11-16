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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۴۰

اختلافات در درون حزب کار رژیم اسرائیل بالا گرفت

اختلافات در درون حزب کار رژیم اسرائیل بالا گرفت

در پی بروز اختلافات در حزب کار رژیم صهیونیستی و بالا رفتن دامنه این اختلافات گروهی از اعضای این حزب درصدد تاسیس حزبی مستقل در سرزمین های اشغالی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این افراد که از آنها افرادی با مواضع نرمتر نام برده می شود بر آن هستند تا حزبی جدید ایجاد کنند.

این حرکت در "رژیم مملو از حزب" در حالی است که درست پیش از بستری شدن آریل شارون نخست وزیر سابق اسرائیل وی نیز به همراه عده ای از همفکران خود از حزب لیکود و کار، حزب کادیما(پیشرو) را تاسیس کرد.

گروه جدید جدا شده از حزب کار که "آمی آیالون" از اعضای کنیست این حزب، رهبری آن را بر عهده دارد بر این باورند که حزب کار از راه خود منحرف شده و آن را گم کرده است.

این گروه با اشاره به تسلط سه دهه حزب کار بر اقتصاد و سیاست رژیم اسرائیل عقیده دارند که این حزب دیگر به دنبال احیای برابری اجتماعی نیست و حرکت محکمی برای ترویج دستور کار صلح ندارد.

گفته می شود که اعضای حزب "میرتص" نیز بر آن هستند تا به این حرکت جدید بپیوندند که به لحاظ اعتقادات به هم نزدیکتر هستند.

کد مطلب 784007

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