11 میلیارد ریال به دامداران خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اکبر تناکی ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات تولید خوراک دام در استان با بیان اینکه در سال جاری تعداد 80 هزار راس دام سبک و مازاد روستاییان و عشایر خراسان جنوبی خریداری شده است، گفت: این استان مقام سوم کشور را بین استان‌ های کشور در این زمینه به خود اختصاص داده است .

وی تعداد واحد دامی استان را سه میلیون و 300 هزار واحد عنوان کرد و افزود: دو میلیون و 900 هزار راس گوسفند و بز، 102 هزار راس گاو و گوساله و 24 هزار نفر شتر در استان وجود دارد .

تناکی با اشاره به اینکه بز کرکی سربیشه از ظرفیت بالایی در تولید کرک و گوشت برخوردار است و در مقایسه با سایر نژادهای کرکی در ایران تولید خوبی دارد، تصریح کرد: به منظور حفظ و حراست از این توده ژنتیکی ایستگاه بز کرکی در سربیشه احداث شده است .

به گفته وی از محل اعتبارا‌ت استان و به‌ منظور حمایت از دامداران در مرحله اول 31 میلیارد ریال برای کمک به خرید دام مازاد و توزیع علوفه یارانه‌ ای اختصاص داده شد که در این راستا مقدار 61 هزار تن کنسانتره توزیع می ‌شود .

وی به پرداخت 900 ریال یارانه به ازای هر کیلوگرم کنسانتره اشاره کرد و افزود: اقدام شرکت پشتیبانی امور دام در توزیع جو به قیمت هر کیلوگرم دو ‌هزار و 900 ریال در بنادر باعث افت قیمت جو در استان از چهار ‌هزار و 200 ریال به سه ‌هزار و 250 ریال شد .

تناکی با اشاره به اینکه شش کارخانه خوراک دام در سطح استان کنسانتره دامی تولید می ‌کنند، اظهار داشت: این کارخانه ها توان تولید روزانه 400 تن کنسانتره را دارند ولی به دلیل کمبود مواد اولیه از جمله سبوس در استان در حال حاضر این کارخانجات با 50 درصد ظرفیت واقعی مشغول به فعالیت هستند .

وی نیاز واقعی خراسان جنوبی را به سبوس برای تولید کنسانتره حدود دو هزار تن اعلام کرد و افزود: میزان سبوس استحصالی استان به طور متوسط در ماه 800 تن است .