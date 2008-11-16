سند راهبردی گمرک ابتدای آذر به تصویب می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهبود آهنی امروز در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه لایحه امور گمرکی بازنگری شده و به منظور تصویب به زودی به دولت و سپس مجلس تقدیم خواهد شد، افزود: تجارت الکترونیک، تطبیق قوانین با تحولات بین المللی و فرماندهی گمرک در مرزها سه محور اصلی این قانون محسوب میشود.

سخنگوی گمرک ایران با اشاره به اینکه رئیس جمهوری نیز چندی پیش گمرک را فرمانده واحد مرزها خوانده است، افزود: در تمام دنیا این گمرک است که در مرزها به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم، فرماندهی امور مربوط به تجارت را برعهده دارد.

وی از تشکیل فراکسیون گمرک با عضویت تعدادی از نمایندگان مجلس به منظور کمک به تصویب و تسهیل قوانین و امور گمرکی خبرداد و افزود: سند راهبردی گمرک ابتدای آذرماه به تصویب خواهد رسید.

آهنی با تاکید بر اینکه در صورت لزوم بخشی از وظایف گمرک به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، تصریح کرد: گمرک برای استقرار سیستم ایکس ری با مشکل کمبود اعتبار مواجه است.

وی با بیان اینکه خرید هر دستگاه ایکس ری جهانی به اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان نیازمند است، افزود: این سیستمها باعث افزایش دقت و سرعت در ورود و خروج کالاها است و گمرک پیش بینی کرده که 20 دستگاه از آن را خریداری نماید.

سخنگوی گمرک ایران از تصویب لایحه تخصیص نیم درصد از حقوق گمرکی دریافتی به کارکنان و تجهیز گمرک در کمیسیونهای تخصصی مجلس خبرداد.

وی ارزش واردات کشور در 7 ماهه ابتدای سال جاری را 33 میلیارد و 5/594 میلیون دلار و رشد 15/31 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد.

آهنی ارزش صادرات 7 ماهه ابتدای سال جاری را نیز 15 میلیارد و 33 میلیون دلار و رشد 60/29 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد.