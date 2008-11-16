۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۲۹

نظارت بر واردات کالای همراه ملوانی به استان ضروری است

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: نظارت بر کالاهای همراه ملوانی به استان یکی از موضوعات مهم است که باید جدی گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر از بوشهر، ابوطالب شفقت بعد از ظهرامروز در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: ورود کالاهای همراه ملوانی باید در کمیته کارشناسی بررسی و تعیین شوند.

وی اظهار داشت: فرمانداران باید با مدیریت و کنترل ورود کالاهای ملوانی زمینه‌های لازم را طوری فراهم کنند که به اقتصاد داخلی و اشتغال لطمه‌ای وارد نشود.

استاندار بوشهر تصریح کرد: با تشریح این طرح برای ملوانان و سرمایه‌گذاران، باید به گونه‌ای مدیریت کنیم که اجرای این طرح کمترین مشکل و پیامد اجتماعی را به‌همراه داشته باشد.

شفقت افزود: با رعایت قوانین و حقوق حکومتی علاوه بر تامین منافع ملوانان زمینه ایجاد آرامش و رفاه عمومی فراهم شود.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی متولی این طرح باید با همفکری و همکاری بیشتر ملوانان را آموزش داده و با ارائه مشاوره‌های لازم آنان را به سمتی هدایت کنند که استفاده از ابزار قضایی آخرین راهکار باشد.

شفقت افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در ارتباط با کالای همراه ملوانی، تامین سلامت مردم است که باید به این امر توجه ویژه شود
کد مطلب 784025

