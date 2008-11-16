نظارت بر واردات کالای همراه ملوانی به استان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر از بوشهر، ابوطالب شفقت بعد از ظهرامروز در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: ورود کالاهای همراه ملوانی باید در کمیته کارشناسی بررسی و تعیین شوند.

وی اظهار داشت: فرمانداران باید با مدیریت و کنترل ورود کالاهای ملوانی زمینه‌های لازم را طوری فراهم کنند که به اقتصاد داخلی و اشتغال لطمه‌ای وارد نشود.

استاندار بوشهر تصریح کرد: با تشریح این طرح برای ملوانان و سرمایه‌گذاران، باید به گونه‌ای مدیریت کنیم که اجرای این طرح کمترین مشکل و پیامد اجتماعی را به‌همراه داشته باشد.

شفقت افزود: با رعایت قوانین و حقوق حکومتی علاوه بر تامین منافع ملوانان زمینه ایجاد آرامش و رفاه عمومی فراهم شود.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی متولی این طرح باید با همفکری و همکاری بیشتر ملوانان را آموزش داده و با ارائه مشاوره‌های لازم آنان را به سمتی هدایت کنند که استفاده از ابزار قضایی آخرین راهکار باشد.

شفقت افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در ارتباط با کالای همراه ملوانی، تامین سلامت مردم است که باید به این امر توجه ویژه شود