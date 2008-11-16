420 هکتار به وسعت باغهای زیتون طارم افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مسعود زنگنه در جلسه کارگروه کشاورزی شهر ستان طارم افزود: در سال جاری جهت اجرای طرح توسعه باغات زیتون، تعداد دو ایستگاه پمپاژ در روستاهای "الزین" و "دستجرده" شهرستان طارم با سطح اراضی تحت پوشش 420 هکتار در حال اجرا است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه‌ها به میزان دو هزار لیتر در ثانیه آب از رودخانه قزل اوزن استحصال و به میزان 420 هکتار باغات جدید زیتون احداث می شود.

زنگنه افزود: بهره برداری از این دستگاه‌ها در قالب دو شرکت تعاونی که اعضای آن کشاورزان روستاهای فوق که دارای 470 نفر سهامدار است، خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: پس از تامین آب مورد نیاز، 85 هزار و 300 اصله نهال زیتون در این اراضی کشت می شود و برای توزیع آب در مزرعه از سیستم آبیاری قطره‌ای استفاده خواهد شد، که با بهره ‌برداری از آن برای 80 نفر اشتغالزایی دایم به وجود خواهد آمد.



شهرستان طارم، به لحاظ وسعت باغات بارور و تولید محصول زیتون از جایگاه برتری درکشور برخوردار است و 37 درصد زیتون ایران در این شهرستان تولید می شود.

