100 میلیون تومان برای تجهیز کانونهای استان زنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضا دینی، ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در خصوص حمایتهای صورت گرفته از کانونهای فرهنگی هنری مساجد این استان افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان به توسعه کانونهای مساجد توجه ویژه ای دارد به طوری که همه ساله بودجه ای را برای تجهیز این پایگاهها اختصاص می دهد.

وی ادامه داد: با حمایتهای صورت گرفته امسال توانستیم تعداد کانونهای فرهنگی و هنری این استان را به بیش از 76 کانون برسانیم و تا پایان سال نیز 10 کانون به جمع کانونهای مساجد این استان افزوده می شود.

دینی با اشاره به اینکه امسال از سوی ستاد عالی کانونهای مساجد کشور حمایتهای چشمگیری از کانونهای فرهنگی هنری این استان شده افزود: اختصاص اعتباری بالغ 160 میلیون تومان از سوی ستاد عالی برای توسعه و تجهیز کانونها و نیز انعقاد تفاهم نامه میان ستاد عالی با استانداری که منجر به اختصاص بودجه ای بالغ بر 100 میلیون از سوی استانداری و 23 میلیون تومان اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه سازی استان شده از جمله این حمایتها است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان یادآور شد: یکی از برنامه هایی که امسال از سوی این اداره دنبال می شود توسعه کانون های فرهنگی هنری در مناطق محروم و روستایی این استان است زیرا در حال حاضر شاهد هستیم که با توجه به مناطق محروم می توانیم شاهد ثمرات فراوان در این مناطق بوده و علم و فرهنگ را در این مناطق گسترش دهیم از این رو امسال بنا داریم 40 درصد کانون های مساجد را در مناطق محروم این استان ایجاد کنیم.

