کانون بانوان در همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، پروین ریعان پیش از ظهر امروز، در سومین نشست منطقه ای مشاوران استاندار و مدیران کل امور بانوان غرب کشور با بیان اینکه هم اندیشی زنان نخبه در راستای فعال کردن کانون های بانوان اصلی ترین هدف این نشست است، اظهار داشت: کاهش آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده با آموزش مهارتهای زندگی و نیز ایجاد فضایی که در آن مسائل تربیتی و حقوقی مطرح شود، مد نظر است.

ریعان با تأکید بر اختصاص اعتبار مناسب جهت تقویت کانونها، تصریح کرد: حمایت و پشتیبانی در زمینه ایجاد نشاط سالم در بین خانواده ها ضرورتتی انکار ناپذیر است.

وی سلامت اجتماعی را فاکتوری مهم در تحکیم بنیان خانواده عنوان کرد و گفت: در راستای حفظ منزلت بانوان در جامعه، سیستم تاکسی بی سیم در شهرها راه اندازی می شود.

مشاور امور بانوان استاندار همدان احداث پارک مخصوص بانوان و راه اندازی تورهای مسافرتی ویژه زنان و نیز در نظر گرفتن برنامه های ویژه برای پر کردن اوقات فراغت بانوان را مورد تأکید قرار داد و گفت: حقوق دختران جوان توسط سازمان ملی جوانان باید زیر نظر امور بانوان استانداری تحقق یابد.

ریعان برگزاری دوره های آموزشی پیش از ازدواج و مهارت های زندگی را از جمله برنامه ها عنوان کرد و گفت: اعتباری ویژه برای برگزاری طرح رحمت باید اختصاص یابد.