گروههای بخش جنبی جشنواره هم دستمزد دریافت نمی کنند

پروانه حاج غلامحسین سرپرست گروه موسیقی "نغمه پروانه" با اعلام این خبر در انتقاد به نحوه برخورد دست اندرکاران برگزاری جشنواره با گروههای موسیقی شرکت کننده در جشنواره بیست و چهارم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : گروه "نغمه پروانه" در این دوره از جشنواره هم در بخش رقابتی موسیقی سنتی با آواز رویا راعی و هم در بخش جنبی ویژه بانوان با اجرای گروه محلی گیل و تالش به خوانندگی خانم روح انگیز جعفری حضور دارد ولی متاسفانه مسئولان برگزاری جشنواره نه تنها پولی به عنوان دستمزد به گروههای شرکت کننده در بخش رقابتی پرداخت نمی کنند بلکه قصد دارند به وعده خود مبنی بر پرداخت حداقل دستمزد به گروه های حاضر در بخش جنبی نیز عمل نکنند.

سرپرست گروه موسیقی "نغمه پروانه" در ادامه به اجرای این گروه در دو بخش جنبی و رقابتی جشنواره اشاره کرد و گفت : 20 آذرماه گروه نغمه پروانه در بخش سنتی اجرای برنامه دارد؛ تمام قطعات این کنسرت از ساخته های جواد لشکری براساس اشعاری از معینی کرمانشاهی است که برای نخستین بار اجرا می شود و سپس در تاریخ بیست و سوم ، کنسرت فولکوریک این گروه دربخش جنبی اجرا می شود که در برگیرنده مجموعه ای از ملودی های محلی شمال کشور است.

لازم به ذکر است الهام کاظمی نوازنده "سه تار و سه تارباس"،مریم ملا "تمبک"وآساره شکارچی "کمانچه" از نوازندگان بخش سنتی گروه "نغمه پروانه"و مینوقاسم پور نوازنده "قانون"،نیوشا بریمانی "کمانچه" و نازنین پدرثانی "تمبک" از نوازندگان این گروه در بخش فولکوریک هستند.