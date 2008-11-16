90 درصد مردم نهبندان مشمول دریافت یارانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید صولت مرتضوی ظهر امروز در جمع مردم نهبندان با بیان اینکه 40 درصد از مردم نهبندان سهام عدالت دریافت کرده اند، تصریح کرد: از دهه فجر سال جاری پرداخت قسط دوم سود سهام عدالت در این شهرستان آغاز می شود.

وی هدف از سفر به این شهرستان را نظارت بر اجرای طرحها، شناسایی نیازهای و رفع پاره ای از مشکلات مردم و دستگاه های اجرایی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه در این سفر دو روزه مصوبات راه گشایی برای توسعه همه جانبه شهرستان نهبندان در شورای اداری استان به تصویب رسید.

مرتضوی اقدامات صورت گرفته در این شهرستان را در زمینه ایجاد اشتغال پس از سفرهای هیئت دولت به خراسان جنوبی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در پی سفرهای ریاست جمهوری به این استان صدها پروژه کوچک و بزرگ در زمینه های مختلف از جمله شرکتهای سهامی زراعی، مجتمع های گلخانه ای، آبیاری قطره ای، مجتمع های آبرسانی، برق رسانی و مجتمع های پرورش شتر در این شهرستان اجرایی شد.

وی از انجام مطالعات جامع معادن خراسان جنوبی با صرف شش میلیارد تومان شامل حفاری و مطالعات ژئو شیمی و ژئو فیزیک در خصوص شناسایی معادن خبر داد و افزود: بر پایه این مطالعات در آینده نزدیک نتایج خوبی در بخش معدن بدست خواهد آمد.

استاندار خراسان جنوبی به پتانسیل بالای این شهرستان در بخش معدن اشاره کرد و اظهار داشت: احداث کارخانه های فرآوری سنگ های تزئینی به ویژیه گرانیت در نهبندان به طور جدی پیگیری شود.

وی از تشکیل صفهای طولانی خودروهای سنگین برای سوخت گیری در مقابل جایگاه سوخت این شهرستان انتقاد کرد و از مسئولان ذیربط خواست تمهیدات لازم برای حل این مشکل را فراهم کنند.

مرتضوی ایجاد زیر ساختهای سرمایه گذاری در شهرستان نهبندان را از برنامه های مهم دولت دانست و خاطر نشان کرد: جهت ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه های بزرگ اشتغالزا، از محل اعتبارات فنی و اعتباری علاوه بر اعطای تسهیلات بانکی و اعمال تخفیف سود تسهیلات، 10 درصد میزان سرمایه گذاری کمک بلا عوض داده می شود.

وی از اختصاصا چهار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه جاده نهبندان- زابل خبر داد و تصریح کرد: به زودی عملیات روکش آسفالت و تعریض و توسعه محور آسیایی نهبندان- بیرجند آغاز می شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: ما به عنوان کارگزاران دولت به فضل الهی درصدد هستیم مهرورزی و عدالت را با فراهم کردن امکانات و زیر ساخت ها در دورترین مناطق کشور به ویژه استان پهناور خراسان جنوبی نهادینه کنیم.