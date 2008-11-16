اهدای 14 هزار جلد کتاب به کتابخانه های عمومی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی ظهر یکشنبه در نشست خبری شانزدهمین نمایشگاه کتاب مازندران در ساری از تجلیل خادمان نشر در حوزه های مختلف، اهداء 14هزار جلد کتاب به 55 کتابخانه عمومی استان، تجهیز 52 کتابخانه روستایی به 52 هزار جلد کتاب، اجرای طرح ارمغان سبز، نمایشگاههای استانی کتاب و اهداء کتاب به مراکز عمومی، آموزشی، علمی و فرهنگی به عنوان مهمترین برنامه های هفته کتاب در استان یاد کرد.

وی خاطر نشان کرد: فعالیتهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در عرصه ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی گسترده و فراگیر است. در این مجال به بخش هایی از این فعالیتها اشاره می کنیم.

گرجی با اشاره به اینکه تازه ترین کتابهای منتشره در کشور را می توان در نمایشگاه کتاب مازندران دید، تصریح کرد: ویترین تازه های نشر نمایشگاه نیز تا 10 روز تغییر نمی کند و علاقمندان می توانند از ان بهره مند شوند.



به گفته وی، کتابهای ویترین تازه های کتاب پس از اطلاع رسانی به مراکز و افراد حقیقی و حقوقی اهداء می شود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اجرای طرح ارمغان سبز و ارمغان دانایی برای نخستین بار در کشور یادآور شد: در طرح ارمغان دانایی که مرحله نخست آن به اجرا درآمده است و مرحله دوم آن نیز در هفته کتابخوانی آغاز می شود به مراکزی نظیر آرایشگاهها، مطب پزشکان و ترمینال ها کتاب اهداء می شود تا مورد استفاده عموم مردم قرار گیرد.

وی افزود: در طرح ارمغان دانایی نیز ارتقاء فرهنگ کتابخوانی مسوولان و مدیران در سطوح مختلف استانی، شهرستانی با اهداء کتابهای عمومی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته است مرحله دهم این طرح آغاز شده است.

وی با بیان اینکه اهداء کتاب به مراکز مختلف فرهنگی، آموزشی و علمی و عمومی مورد توجه جدی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران قرار دارد افزود: پارسال یکصدهزار جلد کتاب به ارزش 450 میلیون تومان به مراکز مختلف اهداء شد.

گرجی افزود: میزان اهداء کتاب در استان با توجه به روند صعودی دریافت کتاب از تهران، افزایش قابل توجه داشته به نحوی که امسال تاکنون 255 هزار جلد کتاب در استان توزیع شده است.

گرجی همچنین با اشاره به این مهم که انتشار کتابهای داستانی با موضوع انقلاب اسلامی مورد حمایت قرار می گیرد افزود: در راستای حمایت از فعالیتهای فرهنگی و ادبی و به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مجموعه آثار داستانی نویسندگان مازندرانی با موضوع انقلاب اسلامی منتشر می شود.

وی با بیان ایننکه سهم استان انتشار سه مجموعه و در شمارگان دو هزار جلد است افزود: همچنین 15 درصد بهای پشت جلد هر عنوان کتاب نیز بابت حق التألیف پرداخت می شود.

گرجی در بخش دیگری از سخنانش به انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اداره کل امور روستایی استانداری مازندران اشاره کرد و افزود: در این پروژه اداره کل امور روستایی موظف به تجهیز 100 کتابخانه روستایی در روستاهای استان شد.

به گفته وی ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به هر کتابخانه یک هزار جلد کتاب و مجموعاً 110 هزار جلد کتاب اهداء خواهد کرد.

وی افزود: در هفته کتاب و کتابخوانی این طرح در 52 کتابخانه روستایی اجرا می شود و 52 هزار کتاب به این کتابخانه ها اهداء خواهد شد.

گرجی همچنین به بررسی طراحی برای اهدای کتاب به کتابخانه های مراکز بهداشتی روستایی استان اشاره کرد و افزود: در مرحله نخست اجرا به 50 مرکز بهداشتی درمانی استان، 25 هزار جلد کتاب اهداء می شود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به صدور 106 مجوز انتشار کتاب، شش ماهه نخست امسال در استان گفت: همچنین 198 کتاب دیگر نیز برای صدور مجوز مورد بررسی قرار گرفت و از ظرفیت کمیته خرید وزارتخانه هم استفاده می شود.

گرجی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال، 400 نمایشگاه کتاب در شهرهای مختلف استان برپا شد افزود:علاوه بر این نمایشگاههای شهرستانی، نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران نیز دو سال پیاپی در مرکز استان برپا می شود که از آن می توان به عنوان بزرگترین وفراگیرترین رویداد فرهنگی استان یاد کرد.

وی بیان داشت: برپایی نمایشگاههای کتاب در نیمه دوم سال نیز تداوم خواهد یافت.

گرجی با بیان اینکه کمیته خرید کتاب از ناشران استان در یک سال گذشته 73 عنوان کتاب را در قالب 11 هزار جلد برای حمایت از حوزه نشر و اهداء کتاب به کتابخانه های عمومی استان، خریداری نموده است گفت: تاکنون نحوه بررسی و خرید تألیفات در تهران انجام می شد امام این امتیاز به استان واگذار شده است.

به گفته وی، همچنین 726 میلیون ریال به ناشران استان تسهیلات زودبازده بانکی پرداخت شده است.

وی افزود: برپایی کارگاه آموزشی فیپا نویسی از دیگر فعالیتهای این عرصه بوده که هم اکنون 68 ناشر در مازندران به فعالیت مشغولند.