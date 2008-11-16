چهار گرمخانه مجهز برای بی خانمانان در تهران احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوریان معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان این مطلب گفت: از سال 84 تا کنون به طور مستمر به مسائل بی خانمانها رسیدگی شده است و در زمستان سخت سال گذشته نیز با اقداماتی که انجام شد و حضور 21 اکیپ شبانه روزی هیچکس بر اثر سرما در خیابانها فوت نکرد. این در حالی است که در گذشته شهرداری فقط در زمستان به این موضوع وارد می شد و چادرهایی در چهار نقطه تهران برای رسیدگی به بی خانمانها برپا می کرد.

وی خاطرنشان کرد: 17 درصد این افراد را معلول ذهنی و جسمی، سالمندان و بیماران تشکیل می دهند که پس از تشکیل پرونده برای آنها و رسیدگیهای به نیازهای درمانی آنان و مددکاریهای لازم، با نظر قوه قضائیه به نهادهای مربوطه تحویل می شوند.

نوریان با اشاره به وجود معتادان و اتباع بیگانه در میان افراد جمع آوری شده اظهار کرد : برخی از این افراد دارای بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت هستند و بیش از یکسال و نیم است که نگهداری و برای آنها هزینه شده است و با وجود داشتن حکم که باید نهادهای مربوطه آنها را تحویل بگیرند، اما این نهادها تا کنون این کار را انجام نداده اند و شهرداری فقط از بعد انسانی آنها را حمایت کرده است .

معاون اجتماعی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه گرمخانه های موجود با آمادگی کامل فعال هستند اظهار کرد : در نظر داریم چهار مرکز را برای این کار با استانداردهای مشخص و با فضایی تخصصی احداث کنیم تا نقایص ساختمانهای فعلی را که تخصصی ساخته نشده است نداشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر اعتبار این کار تصویب شده است تا چهار مرکز گرمخانه ای با استانداردهای لازم در تهران احداث شود که نقاط در نظر گرفته شده مشخص شده است و توسط اداره کل آسیبهای اجتماعی پیگیری می شود و امیدواریم این اقدام به زودی انجام شود.