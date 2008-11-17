محمد آفریده درباره حمایت مرکز گسترش از تولید فیلم‌های سینمایی به خبرنگار مهر گفت: مرکز طبق اهداف خود از تولید فیلم اول و دوم کارگردانان و تجربه‌های نو فیلمسازان باسابقه حمایت می‌کند. در گذشته امکانات اجازه نمی‌داد از تجربه‌های تازه حمایت کنیم، اما اهمیت دادن به رویکردهای جدید سینمایی لازم است و به همین دلیل از "آناهیتا" عزیزالله حمیدنژاد هم حمایت می‌کنیم.

وی درباره حمایت از کارگردانان اول و دوم با توجه به افزایش صدور پروانه ساخت برای این گروه افزود: بخشی از فیلمسازانی که کار اولشان را می‌سازند برای تامین بودجه که در کنار بودجه تامین شده از سوی مرکز نیاز دارند، دو سه سال زمان صرف می‌کنند. از همین رو تعدادی از پروژه‌هایی که امسال در دست ساخت هستند از سال قبل جمع شده و به امسال رسیده‌اند.

مدیر عامل مرکز گسترش گفت: علاوه بر این امسال تعداد کسانی که پروانه ساخت فیلم اول گرفته‌اند نسبت به سال‌های گذشته بیشتر است که این مسئله به اعتقاد من طبیعت سینماست. سینمای زنده و پویا نیازمند این فضا و حضور نیروهای تازه‌نفس است. در صورتی که بودجه مرکز فراهم باشد سالیانه از تولید دو فیلم تجربی فیلمسازان باسابقه حمایت می‌کنیم.

آفریده تاکید کرد: مرکز با توجه به نیاز سینمای ایران به ساخت این آثار مشکلی در حمایت از تولید آنها ندارد. وقتی به اشتیاق، شور و نشاط موجود در فرزندان مملکت برای تجربه کردن در سینما نگاه می‌کنیم، با وجود محدودیت‌ها تلاشی مضاعف انجام می‌دهیم تا امکان تولید این آثار به وجود آید.

وی در مورد بودجه‌ای که برای حمایت از این آثار نیاز است گفت: مرکز گسترش با توجه ویژه شخص معاون سینمایی وزیر ارشاد مواجه شده و این مسئله به نگاه و شخصیت ایشان بازمی‌گردد. برای رسیدن به سینمای ملی راهی غیر از توجه به این بخش از فیلمسازی وجود ندارد و از همین رو از سوی آقای جعفری جلوه توجهی ویژه به این تولیدات شده است.

مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گفت: توجه ویژه به ساخت فیلم‌های بلند از سوی مرکز مشکلی برای فعالیت این بخش در زمینه تولید فیلم مستند و کوتاه نخواهد داشت. اگر ما سالی 200 فیلم تولید می‌کنیم، حتماً 100 اثر مستند خواهد بود. نگاه ما در این زمینه ریشه‌ای و بنیادی است و ما در تولید دو فیلم سینمایی و 20 تا 25 فیلم کوتاه انیمیشن نیز فعالیت داریم.