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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۵۴

60 مدرسه حاشیه جاده های استان خراسان رضوی ایمن سازی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تاسیسات و ایمنی راههای استان خراسان رضوی گفت: در شش ماهه اول سال جاری 60 مدرسه حاشیه جاده های استان ایمن سازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی رجایی ظهر امروز در نشست خبری این اداره در جمع خبرنگاران افزود: همچنین در این مدت 41 تقاطع و منطقه مسکونی حاشیه راه ها ساماندهی شده است.

وی از اجرای 130 کیلومتر شیار لرزاننده در طول راه های شریانی استان خبر داد و افزود: در این مدت همچنین 1400 کیلومتر از راه های استان خط کشی شد که 700 کیلومتر آن در راه های سریانی و 200 کیلومتر نیز راه های روستایی بود.

وی از احداث 5/6 کیلومتر روشنایی جدید در نیمه اول سال جاری در محورهای استان خبر داد.

رجایی در خصوص نصب علایم راهنمایی و رانندگی گفت: در نیمه اول امسال 2050 مترمربع تابلوهای اطلاعاتی در جاده ها نصب شده است.

وی از نصب 3800 عدد تابلوی اخباری و 3600 تابلوی انتظامی جدید در جاده های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در این مدت همچنین 16 هزار و 200 عدد چشم گربه ای در راه های حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی نصب شده است.

وی میزان اعتبار هزینه شده برای مجموع عملیات ایمن سازی در راه های استان را 20 میلیارد ریال عنوان کرد.

کد مطلب 784092

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