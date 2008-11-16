60 مدرسه حاشیه جاده های استان خراسان رضوی ایمن سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی رجایی ظهر امروز در نشست خبری این اداره در جمع خبرنگاران افزود: همچنین در این مدت 41 تقاطع و منطقه مسکونی حاشیه راه ها ساماندهی شده است.

وی از اجرای 130 کیلومتر شیار لرزاننده در طول راه های شریانی استان خبر داد و افزود: در این مدت همچنین 1400 کیلومتر از راه های استان خط کشی شد که 700 کیلومتر آن در راه های سریانی و 200 کیلومتر نیز راه های روستایی بود.

وی از احداث 5/6 کیلومتر روشنایی جدید در نیمه اول سال جاری در محورهای استان خبر داد.

رجایی در خصوص نصب علایم راهنمایی و رانندگی گفت: در نیمه اول امسال 2050 مترمربع تابلوهای اطلاعاتی در جاده ها نصب شده است.

وی از نصب 3800 عدد تابلوی اخباری و 3600 تابلوی انتظامی جدید در جاده های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در این مدت همچنین 16 هزار و 200 عدد چشم گربه ای در راه های حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی نصب شده است.

وی میزان اعتبار هزینه شده برای مجموع عملیات ایمن سازی در راه های استان را 20 میلیارد ریال عنوان کرد.