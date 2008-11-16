مطالعه احداث پنج سد لاستیکی در مازندران به پایان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله واحد ظهر یکشنبه در جمع مدیران و معاونین این شرکت در ساری ضمن ابراز خرسندی از توجه ویژه به طرحهای زیربنایی بخش آب استان افزود: با اختصاص اعتبار کافی، ساختمان سد البرز در سال 88 به اتمام خواهد رسید و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی این سد تا سال 1392 به طول خواهد انجامید.

وی خاطر نشان کرد: مطالعه احداث سد لاستیکی بر روی رودخانه های هراز، بابلرود، تالار، سیاهرود و نکاء رود در سال جاری صورت خواهد گرفت.

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به ایجاد ردیف مستقل برای مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست اجرای محدوده شهرهای استان از آغاز مطالعه سدهای مخزنی کسیلیان سوادکوه، زارم رود ساری، آپون زیرآب، گلوگاه و آزارود نور و چمستان با تصویب هیئت دولت در استان خبر داد.

واحد با بیان اینکه احداث سد بر روی رودخانه دو هزار و سه هزار تنکابن و ایجاد ردیف اعتباری برای مطالعه تعیین و ساماندهی حریم سواحل کشور از دیگر طرحهای مصوب توسعه منابع آب مازندران در سفر دوم هیئت دولت به استان بوده است، یادآور شد: اعتبار مورد نیاز برای مطالعه تعیین و ساماندهی حریم سواحل کشور و انجام مطالعات کیفی منابع آب استان با ایجاد ردیف مستقل در سال 88 صورت گرفته است.

این مسئول با اعلام این مهم که با تصویب اعتبار چهار هزار میلیارد ریالی دولت در سفر دوم طرح آبرسانی به شهرهای ساری، بابل، بابلسر، بهنمیر، تنکابن، جویبار، کیاکلا، رامسر، زیرآب و شیرگاه اجرایی خواهد شد، اظهار داشت: همچنین تسهیلاتی از محل طرح های زودبازده برای اخداث آب بندان ها و سدهای لاستیکی استان در سال 88، اختصاص خواهد یافت.

به گفته وی، با تصویب این طرحها فرصت مناسبی برای خدمتگزاری بیشتر فراهم شده است لذا با برنامه ریزی و پیگیری جدی می توانیم این مصوبات را اجرایی و زمینه رفاه و توسعه استان را در بخش آب فراهم کنیم.

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران در ادامه بخشودگی جرائم تاخیر و باقیمانده تسهیلات اعطایی بانک ملی به سد شهید رجائی پس از اخذ مبلغ پنج میلیارد ریال مطالبات معوق از آب منطقه ای مازندران توسط بانک ملی را از دیگر مصوبات سفر پرخیر و برکت رئیس جمهوری به استان برشمرد و گفت: با تصویب این مصوبه یکی از مشکلات مهم این شرکت که بیش از 10 سال سابقه داشت برطرف شد.

واحد در پایان با اشاره به انسجام بسیار خوب مجموعه صنعت آب و برق استان بر تعامل و همکاری بیشتر شرکت در این زمینه با دیگر شرکت های صنعت آب و برق مازندران تاکید و یادآور شد: این شرکت ها با بهره گیری از امکانات و توان یکدیگر می توانند خدمات بهتری در بخش نیرو و انرژی به مردم ارائه دهند.