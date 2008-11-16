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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۱۷

آسمان تهران فردا نیمه ابری و در ارتفاعات با بارش پراکنده همراه است

آسمان تهران فردا نیمه ابری و در ارتفاعات با بارش پراکنده همراه است

سازمان هواشناسی برای استان تهران طی 24 ساعت آینده آسمان نیمه ابری در پاره ای از نقاط غبار صبحگاهی در بعد از ظهر افزایش ابر و ارتفاعات بارش پراکنده پیش بینی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های هواشناسی بیانگر فعالیت موجی در جنوب کشور است  که باعث ابری شدن هوا، بارش پراکنده و وزش باد در بخش هایی از جنوب، شرق و جنوب شرق کشور می شود که بتدریج از تراکم ابرها در این منطقه کاسته می شود.

همچنین طی  24 ساعت آینده با عبور امواج تراز میانی جو، در برخی مناطق شمال غرب، سواحل غربی دریای خزر و دامنه های البرز رشد ابر و بارشهای پراکنده پیش بینی می شود.

روز سه شنبه در غالب مناطق کشور جو آرام بوده و دمای هوا به ویژه در سواحل دریای خزر افزایش خواهد یافت.

در سه روز آینده،  شهرهای صنعتی و پرجمعیت با غبارصبحگاهی روبرو خواهند بود.

کمینه و بیشینه دمای هوا فردا در استان تهران به ترتیب 5 و 12 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.

 

کد مطلب 784096

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