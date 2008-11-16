3600 شهید و 11 هزار مجروح ایران در راه مبارزه با مواد مخدر / 600 میلیون دلار سرمایه گذاری در مرز های شرقی

به گزارش خبرنگار مهر سردار حسین آبادی با اعلام این خبر ادامه داد: امروز منطقه دارای شرایط ویژه ای است وبه همین دلیل مسائلی همچون افزایش بی رویه کشت خشخاش در افغانستان، افزایش تعداد لابراتوارهای تولید مرفین و هروئین، تولید انواع هروئین با خلوص 75 تا 95 درصد ( کراک) در لابراتوارهای پیشرفته، تنوع در شیوه ها و مسیرهای حمل و نقل و ترانزیت مواد مخدر، تضمین تبادل اطلاعات موثر و گسترش همکاری عملیاتی، بررسی کار آیی فنون تحقیقاتی خاص علیه شبکه های قاچاق مواد مخدر و کنترل پیش سازها باید در این اجلاس مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

وی گفت: علیرغم حضور آمریکا و انگلیس در افغانستان و تبلیغات گسترده در امر مبا رزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور ، برابر آمارهای UNODC ، متاسفانه تولید تریاک افغانستان در سال 2008 به 7700 تن رسیده است که این آمار قابل نقد و بررسی است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا اظهار داشت : گسترش روز افزون مواد مخدر در دهه های اخیر و پیامدهای زیانبار آن بر ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جوامع بشری، باعث بروز مشکلات عدیده و نابسامانی های عمده در سطح جهان گردیده و بخش اعظم معضل پیچیده قاچاق مواد مخدر و اعتیاد، ناشی از وجود کشت وتولید مواد مخدر افغانستان است.

وی افزود: ما معتقدیم تروریسم و مواد مخدر در افغانستان ، دو روی یک سکه هستند که اگر با هر یک از آنها به تنهایی مبارزه کنیم ، به نتیجه نخواهیم رسید.

حسین آبادی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران پیشتاز مبارزه با مواد مخدر در عرصه جهانی است گفت: بیشترین کشفیات صورت گرفته در جهان، مربوط به جمهوری اسلامی ایران است. ایران در راه مبارزه با مواد مخدر، منابع مالی و نیروی انسانی قابل توجهی را در این راه سرمایه گذاری کرده است.

وی تاکید کرد: قاچاق مواد مخدر از موضوعات مهمی است که طی سالهای 2007 و 2008 از افغانستان در حجم بسیار بالایی به سمت جمهوری اسلامی ایران، پاکستان وکشورهای آسیای میانه صورت گرفته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: افزایش بازار تقاضای حشیش در کشورهای حوزه خلیج فارس ، طی چند سال اخیر موجب شده است که دریای عمان وخلیج فارس نیز بعنوان یکی از مسیرهای فعال منطقه در قاچاق حشیش به کشورهای عربی محسوب گردد.

از موضوعات دیگری که در این کمیسیون می تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد کشورهای تولید کننده پیش سازها و نحوه انتقال این مقدار پیش ساز به افغانستان جهت تولید هروئین است و در همین رابطه ، پلیس جمهوری اسلامی ایران در 10 ماهه سال 2008 موفق به کشف 7320 لیتر مواد شیمیایی پیش ساز شده است.

او ادامه داد: در ابتکار نشست سه جانبه جمهوری اسلامی ایران ، پاکستان و افغانستان با UNODC در وین و همچنین ادامه آن در تهران بر ایجاد مرکز تبادل اطلاعات منطقه ای تاکید گردیده که از اولویت های اساسی آن تبادل اطلاعات و عملیات مشترک بر علیه اشرار و شبکه های قاچاق مواد مخدر است.

به گزارش مهر ، سردار حسین آبادی افزود: از ابتدای سال 2006، در خصوص راه اندازی قرارگاه حضرت رسول اکرم (ص) با بیش از 50 هزار نیرو، در چهار استان جنوب شرقی کشور با محوریت استان سیستان و بلوچستان اقدام نموده ایم.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران بمنظور مقابله با ورود وترانزیت مواد مخدر، تاکنون پیش از 600 میلیون دلار در مرزهای شرقی کشور هزینه نموده است.

وی با اشاره به نکته مهمی که باید به آن توجه کرد،موضوع افغانستان است گفت: به هر میزان که ما در کنترل ، مهار و کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بعنوان مرکز تولید، توفیق پیدا کنیم، به همان اندازه به اهداف خود نزدیکتر شده ایم.