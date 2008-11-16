  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۱۲

نمایش "روزهای بی‌تقویم" و "من درون" در سینماتک

فیلم‌های "من درون" ساخته رولاند سوسو ریشتر و "روزهای بی‌تقویم" به کارگردانی مهرداد اسکویی روزهای 28 و 29 آبان در سینماتک موزه هنرهای معاصر اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "من درون" داستان سایمن کمبل است که در بیمارستانی بیدار و متوجه می‌شود دو دقیقه است مرده، او هویت خود و خانواده‌اش را به یاد می‌آورد... این فیلم 90 دقیقه‌ای محصول 2003 است و سه‌شنبه 28 آبان ساعت 16:30 در سینماتک روی پرده می‌رود.

مستند "روزهای بی‌تقویم" داستان چند روز از زندگی سه نوجوان در کانون اصلاح و تربیت ایت. این فیلم تا به حال نمایش‌هایی موفق در جشنواره‌های خارجی داشته است. مستند 52 دقیقه‌ای اسکویی چهارشنبه 29 آبان ساعت 16:30 در سینماتک موزه هنرهای معاصر به نمایش درمی‌آید.

کد مطلب 784100

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها