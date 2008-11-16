به گزارش خبرگزاری مهر، "من درون" داستان سایمن کمبل است که در بیمارستانی بیدار و متوجه می‌شود دو دقیقه است مرده، او هویت خود و خانواده‌اش را به یاد می‌آورد... این فیلم 90 دقیقه‌ای محصول 2003 است و سه‌شنبه 28 آبان ساعت 16:30 در سینماتک روی پرده می‌رود.

مستند "روزهای بی‌تقویم" داستان چند روز از زندگی سه نوجوان در کانون اصلاح و تربیت ایت. این فیلم تا به حال نمایش‌هایی موفق در جشنواره‌های خارجی داشته است. مستند 52 دقیقه‌ای اسکویی چهارشنبه 29 آبان ساعت 16:30 در سینماتک موزه هنرهای معاصر به نمایش درمی‌آید.